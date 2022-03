Le FLNC a menacé ce mercredi de reprendre les armes, alors que le gouvernement évoque une possible "autonomie" de l'île. Une pression mise sur l'État mais aussi sur les autonomistes majoritaires politiquement dans l'île, analyse Xavier Crettiez, spécialiste de la violence politique.

Manifestation à Bastia le 13 mars 2022 © Maxppp / Christian Buffa (PHOTOPQR)

Alors que le ministre de l'Intérieur est en visite en Corse, le FLNC (Front de libération nationale de la Corse) a menacé ce mercredi dans un communiqué de reprendre la lutte, devant le "déni méprisant" de l'État face aux revendications qui s'expriment en Corse dans les manifestations depuis l'agression en prison d'Yvan Colonna. "Si l'État français demeurait encore sourd, il ne pourra y avoir de sacrifice de la jeunesse qui n'entraîne une réaction proportionnée de notre part, et rapidement les combats de la rue d'aujourd'hui seront ceux du maquis de la nuit de demain", est-il écrit dans ce communiqué du mouvement indépendantiste clandestin, qui a déposé les armes en 2014, après près de 40 ans de lutte armée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Xavier Crettiez, professeur de Science politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des phénomènes de violence politique, auteur notamment avec Nathalie Duclos de "Violences politiques" (Armand Colin, 2021) décrypte pour France Inter cette annonce.

FRANCE INTER : Cette menace du FLNC de relancer la lutte armée est-elle crédible ?

XAVIER CRETTIEZ : "Il est possible qu'il y ait quelques attentats qui soient commis par cette organisation qui resurgit. Néanmoins, il sera très difficile pour une organisation qui a disparu en 2014 de se réadapter et d'être capable de commettre un niveau d'attentats qui était le sien dans les années 80 et 90, avec des "nuits bleues", ce qui signifie des centaines d'attentats en une seule nuit aux quatre coins de l'île. Je pense que ce n'est plus possible, pour des raisons de déficit organisationnel, mais surtout pour des raisons de logique de surveillance policière. La police et les moyens de police sont tels en matière d'écoutes, de récolte de traces ADN, de récolte de traces olfactives que réaliser des dizaines d'attentats et mener une lutte armée sur un territoire aussi petit que la Corse est devenue quasiment impossible."

Pourquoi cette menace intervient-elle maintenant ? S'agit-il uniquement de mettre la pression sur l'État français ?

"Je pense qu'il y a trois logiques. Il y a en effet une logique qui est de mettre la pression sur l'État, ce qui est assez classique : on utilise la violence comme moyen de pression au moment d'entrer dans une phase de négociation. Et puis la violence politique s'explique aussi par des logiques internistes, au sein des forces politiques en Corse, pas seulement dans le lien entre la Corse et l'État.

Là, très clairement, la pression est aussi mise sur la majorité électorale au sein de la collectivité territoriale de Corse, à commencer par les autonomistes de Gilles Simeoni. Ils sont pointés du doigt, ont été souvent hués dans les manifestations de ces derniers jours, accusés de n'avoir rien fait en sept ans (depuis qu'ils ont une large majorité), alors que la jeunesse descendue dans la rue a obtenu plus, semblent-ils dire, en dix jours que les autonomistes.

Je pense enfin qu'il y a aussi peut-être un peu une pression ou en tout cas un rappel à cette jeunesse insulaire qui est descendue dans la rue et qui pratique une violence de type émeutière, qui n'a pas grand chose à voir avec la violence traditionnelle clandestine dans l'île et qui ressemble à la violence des Black Blocs ou des gilets jaunes sur le continent. C'est aussi une façon de reprendre peut être un peu le lead sur le répertoire d'actions violentes face à une jeunesse qui, même si elle a été biberonné à la mystique du FLNC, s'en est quand même détachée d'un point de vue pratique."

Sait-on si le FLCN compte toujours autant de militants ?

"Déjà, il faudrait voir par rapport à quelle période. Il y a eu une période où, en effet, le FLNC pouvait réunir de très nombreux militants plus ou moins aguerris. C'est une histoire de cercles concentriques : vous avez un noyau dur de militants très aguerris et des militants de soutien, qui participent à ces espèces de mascarade que sont les conférences de presse clandestines, mais sans automatiquement commettre des attentats.

C'est vrai qu'il y a eu une époque où le FLNC pouvait compter sur plusieurs centaines de militants. Cela a été beaucoup moins le cas à la fin des années 90, après les déchirements internes qui ont eu lieu entre 93 et 95 au sein du nationalisme clandestin. Il faut le rappeler, il y a eu plus d'une vingtaine de morts dans leurs rangs puisqu'ils se sont tués entre eux. Cela a non seulement décimé les rangs, mais aussi fait fuir un certain nombre de militants et totalement délégitimé une grosse partie de la lutte clandestine. Cet épisode a marqué le début de l'apparition d'un nationalisme plus gestionnaire et moins protestataire autour de l'autonomisme."