Dans certaines régions de France, l'été 2021 ressemble plutôt à... l'automne. Une saison pluvieuse, plus que d'habitude, qui oblige à trouver des solutions pour passer entre les gouttes. Désormais, certaines applications météo permettent de prédire avec une certaine précision l'arrivée des averses.

La météo n'est pas très réjouissante depuis le début de l'été, à Paris comme dans une large moitié Nord du pays. © AFP / Hans Lucas / Delphine Lefebvre

Averse ou pas ? Le début de cet été (juin-juillet) fait partie des plus pluvieux depuis les années 60, avec des précipitations deux fois supérieures à la normale. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter : même s'il devrait un peu moins pleuvoir, les premières prévisions pour le mois d'août ne sont pas très bonnes. Difficile, ainsi, de profiter pleinement des terrasses et des loisirs estivaux, après plusieurs mois de restrictions.

Alors, pour passer entre les gouttes, si la solution se trouvait dans les apps météo sur smartphone ? À en croire Apple et Google, ces dernières remplissent les rayons des magasins d'applications. Certaines promettent même de prédire très précisément s'il va pleuvoir dans les prochaines minutes au-dessus de nos têtes.

MétéoFrance, RainToday, Parapluie...

Des dizaines d'applications, plus ou moins efficaces, plus ou moins gratuites, avec plus ou moins de pub, quel que soit le système d'exploitation de votre téléphone. L'une des plus prisées ces dernières semaines semble désormais réservée aux iPhones, RainToday (version gratuite de sa cousine WeatherPro).

Téléchargée des centaines de milliers de fois, elle est devenue incontournable en ce début d'été pluvieux, comme l'a récemment noté le quotidien Les Echos. Son principe est simple : afficher en un écran si de la pluie est prévue dans l'heure. Elle précise de quelle direction provient la précipitation, dans combien de temps elle doit arriver et combien elle doit durer. Un radar permet de les visualiser.

Plusieurs applications détaillent l'arrivée des précipitations. © Radio France / Capture d'écran

La prévision à la minute près, dont se rapproche l'application de Météo France, récemment mise à jour avec, pour certaines localités (surtout de grandes villes), une indication des précipitations dans l'heure à venir, découpée en tranches de cinq ou dix minutes et avec un code couleur indiquant si la pluie s'annonce faible, modérée ou forte.

Preuve que cette fonctionnalité devient essentielle : Apple a également choisi de l'ajouter dans son application native, tout comme la source qui alimente les téléphones de la firme américaine, The Weather Channel, qui possède sa propre application qui, elle aussi, détaille les précipitations heure par heure.

La version française La Chaîne météo propose une indication des précipitations à venir tous les quarts-d'heure. Moins précise mais plus mignonne, enfin, Parapluie répond a une seule et même question : aujourd'hui, ai-je besoin d'un... parapluie ?

Données identiques, calculs différents

En coulisses, comment toutes ces applications marchent-elles ? Techniquement, sur la même base : les données de Météo France, qui sont constituées grâce à des radars météo qui permettent de localiser les précipitations et d'estimer leur puissance. D'ailleurs, plusieurs de ces app, gratuites ou payantes, permettent d'afficher l'image radar et de la voir évoluer, sur une durée plus ou moins importante, le banc de précipitations.

Ce qui change de l'une à l'autre, c'est la façon d'interpréter ces données (avec des algorithmes qui peuvent différer) et la façon de les afficher (avec une échelle de précision ou sur une durée plus ou moins grande). Mais globalement, la précision est à peu près la même pour toutes. Si la méthode employée est assez efficace, elle a d'ailleurs quelques limites, nous rappelle Sébastien Leas, prévisionniste Météo France, l'une des voix de la météo sur Inter.

Lorsqu'il y a du relief aux alentours (les radars sont moins efficaces) ou à proximité des côtes, lorsqu'il s'agit d'événements soudains ou lorsque les phénomènes pluvieux "perdent leur énergie" avant d'arriver au sol. Pour certaines occasions particulières (le tournoi de tennis de Roland Garros, par exemple) ou certains secteurs d'activité (l'agriculture, l'aéronautique) Météo France comme d'autres entreprises peuvent là fournir des services encore plus précis mais payants, permettant une estimation des pluies... à la minute.