Jean Dujardin n'est pas l'unique acteur à incarner l'espion Hubert Bonisseur de la Bath. Le personnage, créé par l'écrivain Jean Bruce, est au centre de huit films, réalisés entre la fin des années 50 et le début des années 70.

Une bonne vieille VHS, utile d'aller en bracante ! © Radio France / Victor Vasseur

OSS 117 est au volant d'une voiture avec à sa droite une jolie jeune femme. Il règle son rétroviseur pour regarder si personne ne le suit. Au cours de la discussion : "Vous aimez les enfants ?" interroge Anne-Maria. Hubert Bonnisseur de la Bath répond : "Oui quand leur maman est très jolie" puis, d'un ton séducteur, "vous êtes une jolie brune aux yeux noirs, et voyez comme c'est étrange, la femme que je vois dans mes rêves est toujours une jolie brune aux yeux noirs." Elle rétorque, l'air charmé : "Vous dites ça à toutes les femmes", il répond : "Je ne dis ça qu'aux brunes aux yeux noirs." L'acteur est un grand brun habillé d'un costume cravate. On pourrait croire que les dialogues sont issus de l'un des OSS 117 interprété par Jean Dujardin. Et bien ce n'est pas le cas. C'est une séquence de Furia à Bahia, réalisé en 1965. Et pourtant, mise à part le nom du personnage et sa profession d'espion, peu de points communs rassemblent les vieux OSS 117 à ceux d'aujourd'hui.

Un agent américain de l'Office of Strategic Services

Hubert Bonisseur de la Bath n'est pas le gaulois, aux réflexions franchouillardes et racistes que l'on connaît aujourd'hui (bien que ce soit le cas dans les livres). Il s'agit plutôt d'un agent des services secrets américains, de l'Office of Strategic Services. Créé pendant la Seconde Guerre mondial, il a ensuite été remplacé par la CIA. Alors forcément, des acteurs américains sont missionnés pour enfiler le costume d'OSS 117, comme Kerwin Mathews et Frederick Stafford dans la série de films réalisés par André Hunebelle. À l'époque, le cinéaste est sur tous les fronts. C'est lui qui adapte Fantomas en trilogie. "Il a aussi relancé les films de cap et d'épée avec Jean Marais" rappelle Philippe Lombard, il a consacré tout un livre sur les histoires d'Hubert Bonisseur de la Bath. Le premier OSS 117 sort en 1957, et comme pour les livres, il devance le premier 007, James Bond contre Dr No (1962). Il est tourné en Corse en noir et blanc. Puis viendra OSS 117 se déchaîne et Banco à Bangkok. Ces films ne passent pas inaperçu à l'époque, ils attirent jusqu'à trois millions de spectateurs.

"Ce n'est pas la réponse française à James Bond"

Jean-François Halin, le scénariste de la trilogie avec Jean Dujardin le reconnaît en souriant :

Quand j'ai commencé à travailler sur les scénarios d'OSS 117, j'ai regardé un ancien film, Furia à Bahia il me semble. Je n'ai pas réussi à le regarder en entier.

"L'acteur manque de charisme, de vivacité" explique-t-il. Pourtant, c'est son charisme, sa carrure et son allure de sportif qui lui a permis de décrocher le rôle, alors qu'il n'avait jamais joué devant une caméra. Les castings ne sont pas composés d'inconnus : Robert Hossein jouera par deux fois le méchant, alors que John Gavin, rôle principal dans Pas de Roses pour OSS 117, devait initialement interpréter James Bond dans Les diamants sont éternels. Finalement, Sean Connery poursuivra l'aventure.

Philippe Lombard est plus élogieux envers ces films, notamment la série signée par André Hunebelle : "C’est évident qu’ils ont peu vieilli mais ils ont un charme. Ce n'est pas la réponse française à James Bond, mais il y avait une volonté de faire quelque chose de semblable." Ce fan de 007 retient surtout les long-métrages réalisés par André Hunebelle, "efficace dans le rythme". Ce qui est inédit dans le cinéma français, ce sont les bagarres : "Ce ne sont plus des bagarres à la papa. Ils ont appris le karaté. Ce n'était pas courant". L'influence des James Bond est passée par là.

OSS 117 d'avant, un dragueur ringard

Avant la longue disette de 40 ans, deux autres films sont tournés. OSS 117 prend des vacances, en 1970, puis OSS 117 tue le taon l'année suivante. Le premier se veut parodique, mais il est taclé par la critique. "Il y a un ton moqueur, intello, ce n'est vraiment pas très bon. Un des méchants à deux chiens, ils s'appellent Marx et Engels" se souvient Philippe Lombard. Et c'est vrai tout tombe à plat, que ce soit le jeu d'acteur ou la réalisation.

Comme dans la séquence évoquée plus haut où Frederick Stafford drague ouvertement Mylène Demongeot, certains passages rappellent le OSS 117 d'aujourd'hui. Mais dans les années 60, le ton est bien sérieux et il n'y a pas de second degrés. "Ce n’est pas considéré comme une vanne. C’est une sorte de séduction mais elle paraît ringarde aujourd’hui" explique Philippe Lombard, "on ne peut pas faire comme ça aujourd’hui, sauf au second degré". Et c'est là où les films de Jean-François Halin excellent. Il raconte : "Les producteurs voulaient un pastiche et non une parodie." Dans un pastiche, "on exagère un peu tout, il y a une histoire, des personnages." Lors des deux premiers long-métrage réalisés avec Michel Hazanavicius, "on voulait faire comme si c'était un film retrouvé dans une cave dans les années 50. On tord tout à l'extrême, tout en restant sérieux." Voilà pourquoi OSS 117 est aujourd'hui un succès.