La Haute-Garonne sera le premier département a tester cette nouvelle plateforme, suivi de la Somme et de la Loire-Atlantique. Ce carnet de santé virtuel sera déployé partout en France en 2022.

Un compte "Mon Espace Santé" sera attribué à chaque français début septembre. © Radio France / Victor Vasseur

C’est passé inaperçu, mais il n’est plus possible d’ouvrir un dossier médical partagé. Le DMP, considéré comme un échec, va être remplacé par "Mon Espace Santé" début 2022. Depuis 2011, malgré les relances par les gouvernements successifs – le dernier objectif était d’atteindre 40 millions de DMP en 2023 – à peine 10 millions de DMP ont été ouverts et jamais utilisés.

Trois départements vont expérimenter dans les prochaines semaines la nouvelle plateforme : la Haute-Garonne, la Somme et la Loire-Atlantique. Quatre millions de patients seront concernés. Les premiers sont les habitants de Haute-Garonne, ils vont recevoir un courrier d’ici la fin du mois. Ils auront un délai de six semaines pour s’opposer, en appelant un numéro vert ou en se rendant à l’Assurance maladie, car les comptes seront créés automatiquement.

À quoi sert Mon Espace Santé ?

"Mon Espace Santé" sera composé de plusieurs onglets. Le premier sera un agenda, pour connaître ses prochains rendez-vous chez un spécialiste, comme le gynécologue ou l’ophtalmo, un rappel de prise de traitements, un prochain examen. Une autre partie de la plateforme sera consacrée au stockage des ordonnances et autres fichiers médicaux, comme les comptes-rendus des dernières opérations, les examens, les vaccinations.

À terme, "Mon Espace santé" servira également de messagerie pour échanger avec des médecins. Il pourra vous envoyer des ordonnances et les certificats. Tous les médecins auront accès à vos données, si toutefois vous leur donnez votre code. Ils pourront alors consulter votre groupe sanguin, vos antécédents, vos dernières opérations, vos traitements.

Des données mieux protégées

Le premier objectif sera de convaincre les Français à adhérer. Une méfiance peut s’installer. Déposer ses données médicales en format numérique sur un serveur n’est pas une habitude. Mais Dominique Pont veut rassurer : "On aura une adresse de messagerie santé sécurisée qui permettra d'échanger les informations confidentielles avec les professionnels de santé autrement qu'avec WhatsApp ou Gmail, avec un vrai canal sécurisé hébergé en France".

Aujourd’hui, nos données sont éparpillées dans plein de logiciels. On ne nous restitue jamais nos données de santé après une hospitalisation, on a seulement un compte rendu en papier.

Et à ceux qui estiment que cette plateforme va creuser encore plus la fracture numérique, Dominique Pon prend pour exemple l’établissement où il travaille. La moyenne d’âge tourne autour de 66, 67 ans, et il assure que plusieurs de ses patients à la retraite lui envoient des papiers médicaux via internet. Dans un premier temps, avant la généralisation du logiciel dans les établissements, ce sera aux patients de numériser leurs papiers, "renseigner ses antécédents, ses allergies. Puis petit à petit, cela se fera automatiquement".

Après l’expérimentation dans les trois départements, "Mon Espace Santé" sera généralisé à partir de janvier 2022 à tous les Français, un compte sera automatiquement créé, même pour les enfants. L’objectif affiché est d’atteindre 500 millions de documents échangés par an en 2024 grâce à la plateforme, au lieu de 10 millions aujourd’hui.

D’ici deux ans, 80% des logiciels de santé en France seront compatibles, que ce soit dans les hôpitaux, les pharmacies, les biologistes, les radiologues. "On souhaite être le maillot jaune en Europe en matière de santé, il n’y a jamais eu un tel alignement de vision entre les professionnels de santé". L’État met vraiment les moyens se réjouit Dominique Pon. Il voit déjà loin : "J’espère que la plateforme va devenir une habitude, à tel point que dès qu’il y aura une petite anicroche, les patients râleront. Cela voudra dire que l’on a gagné !"