Pénuries, chômage en hausse, inflation galopante, un an après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth, le Liban peine à se reconstruire et s'enfonce dans la crise. En France, la diaspora s'organise pour apporter une aide matérielle aux proches sur place.

En France, la diaspora s'organise pour apporter une aide matérielle aux proches au Liban © AFP / NurPhoto / Adnan Farzat

Attablé en terrasse de "La Troika Libanaise" dans le XVe arrondissement de Paris, Fouad évoque, des sanglots dans la voix, la "situation catastrophique" de son pays. Cet octogénaire, expatrié en France, dresse un inventaire des nombreuses privations qu'endurent ses compatriotes

Pas d'électricité, pas de médicaments, pas de lait infantile, comment peut-on imaginer cela au XXIe siècle ? Nous avions les meilleurs universités du Moyen Orient, tout les diplômés fuient. Mon pays se meurt. En nos gouvernants sont des escrocs.

Partout, au sein de la communauté libanaise expatriée, cette même rancœur à l'égard d'un gouvernement qui depuis des mois brille par son absence et ce même dégoût de la corruption qui gangrène le pays. Tous évoquent la lente descente aux enfers du Liban depuis trois ans : crise économique, crise politique, crise sanitaire et puis l'explosion meurtrière du port de Beyrouth qui a fait 214 morts et plus de 6 500 blessés le 4 août 2020.

L'aide internationale mise à part, les Libanais ne peuvent compter que sur leur diaspora, qui rassemble 300 000 personnes en France. Jean, installé en région parisienne depuis 20 ans envoie de l'argent et des médicaments à sa famille et à ses amis sur place.

Le mois dernier, j'ai envoyé pour mille euros de médicaments. Depuis l'explosion, le prix de la viande a triplé. Certaines familles n'en mangent qu'une fois par mois. Le carburant est rationné. Tout manque et tout a augmenté.

Ces derniers mois, sur fond de Covid et d'instabilité politique, la Livre Libanaise (LL) a plongé face au dollar. Le salaire moyen plafonne désormais aux alentours de 2 400 000 LL, soit 100 euros par mois, dix fois moins qu'il y a un an. Et la pauvreté menace même les familles aisées.

Solidarité et débrouille

En France, la communauté libanaise use du système D pour se montrer solidaire. Fouad, qui n'a "plus confiance dans les banques libanaises" verse de l'argent à un ami pilote de ligne qui effectue tous les jours la liaison entre Dubaï et Beyrouth et peut ainsi remettre l'argent aux proches de Fouad.

À Paris, la Paroisse maronite Notre-Dame du Liban collecte des dons auprès de la communauté, qui ont permis d'envoyer 50 000 boîtes de lait pour bébé au pays. La paroisse collecte aussi des médicaments, parfois donnés par des pharmacies. Pour les convoyer jusqu'à Beyrouth, le curé Fadil El Mir a passé un accord avec une agence de voyage, qui finance le transport d'une valise en plus par passager qui se rend au Liban.

Depuis l'explosion, le prêtre reçoit trois fois plus d'appels qu'auparavant, de jeunes souhaitant fuir le Liban. Malgré tout, il se dit confiant envers cette jeune génération, qui selon lui "reconstruira le pays et repoussera la corruption" en votant massivement aux élections de 2022. Un optimisme que ne partage pas Carbel Matar, jeune ingénieur installé en France depuis cinq ans.

Quand je vais au Liban, je ne vois que des jeunes traumatisés, démotivés. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir quitter le pays pour étudier, trouver un emploi ailleurs. Ils n'ont pas du tout envie de reconstruire le pays. Cela me donne les larmes aux yeux.

Dans le monde, la diaspora libanaise représente au moins sept millions de personnes. C'est plus que la population libanaise restée au pays (6,6 millions d'habitants).