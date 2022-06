Jeudi, le président ukrainien a annoncé que selon lui, 20% de l’Ukraine est controlée par l’armée russe, qui se concentre désormais sur la région du Donbass. L’Ukraine s’attend désormais à recevoir plus d’armes de ses alliés, et Volodymyr Zelensky assure que "la victoire sera nôtre".

Volodymyr Zelensky, jeudi à Kiev © AFP / Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

C’est un cap majeur passé dans le conflit ukrainien, et même un double cap : ce vendredi, cela fait 100 jours que la Russie a envahi l’Ukraine. Le 24 février 2022, les chars russes entraient dans le pays, marquant le début du premier conflit armé de cette envergure en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Vers "un nouveau Marioupol" dans le Donbass ?

Depuis, la Russie a dû abandonner certains fronts, comme celui des environs de la capitale Kiev, pour se concentrer sur d’autres régions, à l'est de l'Ukraine. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces russes occupent désormais environ 20% du territoire de l’Ukraine. L’armée de Vladimir Poutine se concentre sur l’est du pays, en particulier la région du Donbass, composée de Louhansk et de Donetsk, des territoires séparatistes.

Pour autant, vendredi, à l'occasion du passage de ce cap de la 100e journée de combats, Volodymyr Zelensky a assuré que "la victoire sera nôtre", s'adressant aux Ukrainiens. Aux côtés de son Premier ministre et du chef du parti présidentiel, il a déclaré que "les représentants de l'État sont ici, défendant l'Ukraine depuis cent jours".

"L’ensemble du territoire temporairement occupé de notre État est désormais une zone de catastrophe complète, dont la Russie porte l’entière responsabilité", a déclaré le président ukrainien dans un discours prononcé jeudi. "La situation la plus difficile" concerne Louhansk, "où l’ennemi essaie de déloger nos troupes de leurs positions", a expliqué Volodymyr Zelensky – qui accuse les forces russes de vouloir faire de la capitale régionale Severodonetsk "un nouveau Marioupol".

La chronologie des avancées russes © AFP

Jusqu'à 100 morts par jour dans l'armée ukrainienne

En revanche, il affirme s’attendre à recevoir plus d’aide désormais que pendant les 100 premiers jours de la guerre : "Nous attendons d’autres bonnes nouvelles sur l’approvisionnement en armes de la part d’autres partenaires (…). Nous nous efforçons d’amener l'apport en systèmes de combat modernes à un niveau beaucoup plus élevé", a-t-il déclaré, tout en assurant par la voix d'un de ses conseillers que les missiles à plus longue portée qui devaient être fournis par les États-Unis ne seraient pas utilisés pour viser des installations sur le territoire russe.

L’Ukraine perd actuellement "entre 60 et 100 soldats par jour, tués au combat, et quelque 500 blessés", selon le président. De son côté, la Russie a dit avoir, au bout de 100 jours d'offensive, avoir "atteint certains résultats". Jeudi, elle disait avoir stoppé "l’afflux de mercenaires étrangers" venus pour combattre aux côtés de l’armée ukrainienne. Le ministère russe de la Défense assure que l’on est passé de 6 600 à 3 500 de ces combattants étrangers sur le territoire ukrainien.