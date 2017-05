Au moins 80 personnes ont été tuées et 350 blessées dans l'énorme explosion d'un camion piégé qui a secoué tôt ce mercredi le quartier diplomatique de Kaboul en Afghanistan.

Attentat à Kaboul : au moins 40 morts © AFP / SHAH MARAI

Un camion piégé a explosé dans le quartier diplomatique de Kaboul qui abrite de nombreuses ambassades étrangères. Une épaisse colonne de fumée était visible dans le ciel sans que l'on sache dans l'immédiat quelle était la cible précise de l'attaque.

Explosion d'un camion piégé à Kaboul : des dizaines de morts, des centaines de blessés © AFP / SHAH MARAI / AFP

La déflagration a été si forte qu'elle a secoué une grande partie de la ville, soufflant de nombreuses fenêtres et semant la panique parmi la population. Des hommes et des femmes tentaient désespérément de franchir les check-points pour se mettre en quête de leurs proches. Face à l'urgence, le ministère de l'Intérieur afghan a appelé la population à des dons de sang dans les hôpitaux.

Un camion piégé explose à Kaboul : des dizaines de morts © AFP / Sayed Khodaberdi Sadat / ANADOLU AGENCY

Les ambassades de France et d'Allemagne ont subi des "dégâts matériels" dans l'attentat a déclaré la ministre française des Affaires européennes Marielle de Sarnez sur Europe 1. Elle a ajouté "ne pas avoir d'autres renseignements pour le moment sur la question des personnes".

S'agit-il d'une offensive des talibans ?

Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat mais l'explosion intervient peu après l'annonce fin avril par les talibans du début de leur "offensive de printemps". Le groupe Etat Islamique a également commis récemment plusieurs attentats sanglants dans la capitale.

Le chef du Pentagone Jim Mattis a récemment déclaré s'attendre à "une nouvelle année difficile" pour l'armée afghane et les soldats étrangers présents sur le territoire afghan.

Le président américain Donald Trump réfléchit à l'envoi de milliers de militaires supplémentaires pour sortir de l'impasse.

Les Etats-Unis, qui sont engagés en Afghanistan dans le plus long conflit de leur histoire, ont déployé 8 400 hommes dans ce pays aux côtés des 5 000 envoyés par des Etats alliés membres de l'Otan, dont la France. Leur principale mission est de former et de conseiller les soldats afghans.

Dans un récent message à l'occasion du début du mois sacré de Ramadan, le chef de la Mission de l'Onu en Afghanistan, Tadichi Yamamoto, avait "appelé toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations religieuses et à cesser le combat" pendant cette période.