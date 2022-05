Un avis de la Cour Suprême américaine qui a fuité ce lundi révèle qu'elle envisage de revenir sur le droit à l'avortement, et notamment d'ôter sa protection constitutionnelle.

Des manifestants devant la Cour Suprême américaine le 3 mai 2022. © / Stefani Reynolds / AFP

Le média américain Politico révèle que la Cour suprême américaine, garante du droit à l'avortement aux Etats-Unis depuis l'arrêt Roe v. Wade en 1973, s'apprête à l'annuler. Cette information, qui provient d'une fuite de documents, fait l'effet d'une bombe à Washington. Concrètement, qu'y a-t-il en jeu ? Pourquoi ce droit n'est-il pas plus protégé ? Nous faisons le point.

Que contient ce texte ?

C'est un "Avis de la Cour", publié en intégralité par Politico dans sa version non définitive. Il a été rédigé le 10 février dernier par l'un des juges de la Cour Suprême, Mr Alito, et était à destination des autres juges, dont le président de la Cour le juge Roberts pour relecture.

Il traite de la pertinence de l'arrêt Roe v. Wade, qui a garanti la constitutionnalité du droit à l'avortement lorsqu'il a été rendu par cette même Court Suprême il y a près de 50 ans. En réalité, comme c'est toujours le cas, ce débat est réouvert dans le cadre d'une autre affaire mentionnée en préambule "Dobbs v. Jackson Women's Health Organization". Elle oppose l'Etat du Mississippi, qui a passé une loi interdisant l'IVG après 15 premières semaines de grossesse, à une clinique pratiquant l'avortement sur ce territoire. Les tribunaux inférieurs ont jugé jusque-là cette loi anticonstitutionnelle puisqu'elle s'oppose aux arrêts Roe v. Wade et ed Parenthood v. Casey, qui garantissent le droit d'une femme à avortr jusqu'à 24 semaines.

En statuant sur ce cas en cours, les juges de la Cour Suprême pourraient donc annuler ces deux précédents arrêts historiques. Selon le juriste américain Neal Katyal, "cet avis" rapporte un vote qui aurait déjà eu lieu à la Cour en décembre 2021. La décision finale est attendue fin juin.

Qui s'apprête à annuler le droit à l'avortement ?

Les juges de la Cour suprême, dont la majorité conservatrice (six juges sur neuf) a été renforcée sous Donald Trump, qui y a fait entrer trois magistrats. "Nous estimons que Roe v. Wade doit être annulé", écrit Samuel Alito, le juge conservateur qui a rédigé cet "Avis de la Cour", publié par Politico. Selon lui, cet arrêt historique, qui garantit que le droit des femmes est protégé par la Constitution américaine, est "totalement infondé depuis le départ".

Les arguments avancés ? Le fait que le débat soit vif sur la question, et que rien n'interdise dans la Constitution de le mener à l'échelle des États. "L'avortement constitue une question morale profonde, sur laquelle les Américains ont des opinions très divergentes", écrit plus loin le juge Alito.

Le droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la Nation et n'est protégé par aucune disposition de la Constitution.

Quelles conséquences ?

Ce projet de décision, de 98 pages, doit être négocié jusqu'au 30 juin. Si cet argument est retenu par la Haute cour, les Etats-Unis reviendront à la situation d'avant 1973. Chaque Etat pourra choisir d'autoriser ou d'interdire le droit à l'avortement, y compris de le refuser en cas de viol ou d'inceste, estime *The Washington Post*. Environ la moitié des Etats, surtout dans le Sud et le centre conservateurs et religieux, devraient rapidement le bannir sur leur sol.

Ces derniers mois déjà, la durée légale pour pratiquer une IVG a été remise en question au Texas et dans le Mississipi. A chaque fois, la Cour Suprême s'est montrée favorable à ce qu'elle soit raccourcie. Au Texas, elle a refusé d'interdire qu'elle soit limitée à six semaines, contre deux trimestres selon le cadre légal actuel. Dans le Mississipi, les juges se sont même montrés enclins à grignoter voire à annuler Roe v. Wade.

Comment ont réagi le monde politique et la société civile ?

Des responsables démocrates ont immédiatement dénoncé l'éventuelle décision. Elle constituerait "une abomination, l'une des décisions les pires et les dommageables de l'histoire moderne", ont estimé dans un communiqué conjoint la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer.

"Si ces informations sont justes, la Cour suprême est prête à infliger la plus forte restriction des droits des cinquante dernières années - pas seulement aux femmes mais à tous les Américains" (Nancy Pelosi et Chuck Schumer)

Des centaines de personnes se sont spontanément massées devant la Cour Suprême à Washington ce lundi soir, crertains pour protester, d'autres pour se réjouir. " Soyons clair: c'est un avant-projet. Il est scandaleux, sans précédent mais pas final: l'avortement reste votre droit et est encore légal ", a tweeté l'organisation Planned Parenthood qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des avortements.

Pourquoi le droit à l'avortement n'est-il pas inscrit dans la loi comme en France ?

Face à cette situation, plusieurs élus démocrates ont souligné l'urgence d'inscrire le droit à l'avortement dnas la loi, comme la sénatrice Amy Klobuchar sur Twitter. Une proposition en ce sens a été adoptée par les représentants mais est enlisée au Sénat à cause de la féroce opposition des républicains.

Ces derniers ont au contraire salué une victoire très attendue. "C'est la meilleure et la plus importante nouvelle de notre vie", a commenté la représentante Marjorie Taylor Green.

Comment ce document a-t-il pu fuiter ?

Fuite inédite, selon le juriste Neal Katyal qui a plaidé à plusieurs reprises pour le gouvernement de Barack Obama devant la Haute cour. Il compare cette fuite à celle des Pentagon Papers en 1971.