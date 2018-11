Ils sont plusieurs centaines à s’être rassemblés lundi après-midi devant le Parlement, après avoir formé une chaîne humaine devant la résidence de la Première Ministre, au 10 Downing Street. Des expatriés qui demandent des comptes... Et surtout des informations.

Ils demandent des garanties sur leur avenir, si jamais le Royaume Uni quitte l’Union européenne sans accord commercial. Ils ont des drapeaux de toutes les nationalités, des bérets bleus, avec des étoiles et viennent de toute la Grande-Bretagne, comme par exemple cette Écossaise d'adoption :

Car même si le gouvernement britannique promet de régulariser les expatriés arrivés avant le Brexit, beaucoup refusent de choisir leur camp, de poser définitivement leurs valises d’un côté ou de l’autre de la Manche. Jane Golding, présidente de British in Europe, veut avant tout conserver la possibilité de pouvoir changer de pays librement.

On est une population très mobile. Par exemple, moi, je circule pour mon travail entre Londres et Berlin. On a besoin de la liberté de circulation, non seulement pour le travail mais pour les liens de famille. Et on est près de 5 millions de personnes..."