Le parquet de Boutcha a organisé pour la première fois ce mardi des prélèvements ADN sur les familles de disparus, épaulé par les gendarmes légistes français.

Devant la morgue de Boutcha, des bénévoles relèvent soigneusement les identités des familles pour comparer leur ADN avec les dépouilles © Radio France / Eric Audra

Un peu en retrait, Valentina tire sa chaise en plastique pour se mettre en plein soleil. Mais elle tremble encore de tout son corps malgré la chaleur car elle va peut-être enfin pouvoir récupérer la dépouille de son fils. Du moins ce qu'il en reste.

Victor, 40 ans, commençait son premier jour à la Défense territoriale ukrainienne, sur un checkpoint derrière Boutcha, quand un obus "est tombé exactement sur sa position. Ça l'a déchiqueté", raconte-t-elle. "Depuis, on le cherche pour pouvoir l’enterrer chez nous. Un mois est déjà passé, mon fils n’existe ni comme mort ni comme vivant." On a dit à Valentina que le corps de son fils n'était pas identifié. Elle espère pouvoir enfin récupérer sa dépouille grâce aux prélèvements ADN menés par le parquet de Boutcha et les gendarmes français mardi.

Valentina espère en faisant un prélèvement ADN retrouver la dépouille de son fils à Boutcha, en Ukraine © Radio France / Eric Audra

Ruslan, lui, a la gorge serrée. Il ne sait pas ce qui est arrivé à son père qui a disparu le 3 mars en allant au travail. "J’ai retrouvé sa voiture, elle avait été criblée de balles, mais on a parlé à la police criminelle, ils disent qu’il n’y a pas de trace de sang dedans. On garde encore espoir, je sens qu’il n’est pas mort, car début mars, les soldats russes ont enlevé beaucoup de personnes puis les ont emmenées en Biélorussie", raconte Ruslan.

Des prélèvements ADN avec l'appui des gendarmes français

C'est le procureur adjoint Andriy Turbar qui mène cette première opération de prélèvements d'ADN. "On espère que cela va vraiment faire avancer les enquêtes. Les gendarmes légistes français nous aident avec leur laboratoire qui permet de faire ces tests très vite, en seulement un ou deux jours… On pourra ensuite comprendre si cela coïncide avec les échantillons prélevés sur les défunts" explique-t-il

Officiellement, 280 corps restent à identifier dans la région de Kiev. Mais les chiffres varient très vite. Mardi, le corps d'un homme a été retrouvé dans une tranchée occupée par les soldats russes pendant leur occupation.