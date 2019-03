Huit ans après le déclenchement de la guerre, certains, parmi les 5,6 millions de Syriens qui ont fui leur pays, sont revenus. En Jordanie, où la frontière de Jaber a été rouverte à la mi-octobre, les candidats au retour ne se bousculent pas. Si le commerce a repris, les signes de normalisation sont encore mesurés.

Dans le grand hall du poste frontière jordanien de Jaber, ce qui marque de prime abord, c’est la rapidité assez inhabituelle des formalités. Les personnes restent à peine quelques minutes. Il y a beaucoup de Jordaniens, quelques Syriens. Et quelques femmes, entourées d’enfants. Comme Zaihé. Originaire de Deir ez-Zor, sur les rives de l'Euphrate, cette Syrienne retourne dans son pays après trois ans et demi d’exil. La guerre a éparpillé sa famille. Elle vient pour recoller les morceaux.

Le passage se fait en voiture. Il faut à peine une demi-heure pour rejoindre la ville de Deraa. Les Syriens expriment un mélange d’émotion et d’appréhension. Anissa Chibli, qui s'est installée en Jordanie, il y a six ans, profite de la réouverture pour rendre visite à sa famille. Elle compte retrouver les siens à Damas, à quelque 120 kilomètres par la route, malgré les appels à la prudence.

D’après le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), sur les 670 000 déplacés dans le royaume hachémite, à peine 12 000 Syriens ont pris le chemin du retour. Ils sont en majorité originaires de Damas, Homs, et Deraa, où l’activité économique profite à plein de cet embryon de normalisation.

Odeï Abazid est chauffeur. Avant la guerre, il était agriculteur en Syrie. Aujourd'hui, il conduit une voiture lestée de plus de 300 kg de tomates. La réouverture de la frontière lui offre un nouveau débouché.

On peut dire que je suis devenu un businessman. Avec la voiture, on fait des allers-retours, on transporte des produits et des gens. On fait entrer des pommes et des citrons depuis la Syrie, et on ramène des tomates ou des passagers de Jordanie.