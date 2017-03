Dans le conflit en Syrie, les forces russes ont fini par reprendre une seconde fois la ville de Palmyre aux mains des djihadistes. On découvre, à travers cette seconde libération, de nouveaux dégâts : d'autres monuments du site, classé patrimoine mondial de l'Unesco, ont été dynamités.

Sans compter le sort des habitants, dont beaucoup ont quitté la ville pour se réfugier à 150 km de là vers l'Ouest, à Homs. Des populations qui ont fui le combats, et ne rêvent que d'un retour dans leur maison, mais pour cela, il faut que l'armée syrienne qui a repris la cité du désert à Daech, démine les rues et les bâtiments.

Installés dans un ancien centre d’apprentissage, dans un quartier qui fut un haut lieu de la révolution syrienne, aujourd'hui déserté, la prise en charge de ces victimes, pour la nourriture et l’assistance médicale, est assurée par le Croissant Rouge syrien.

Le jour ou l'EI est entré dans la ville, on était en train de dormir, je me suis enfui à pied avec ma famille et mon père. Ceux qui ne se sont pas réveillé ont été assassinés