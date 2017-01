Alors que Donald Trump prête serment ce vendredi comme 45 ème président des Etats-Unis, le Sénat vote dès aujourd'hui pour introniser les Secrétaires d'Etat.

Présidence Trump : Rick Perry futur Secrétaire d'Etat au commerce © AFP / YURI GRIPAS

Le Sénat doit voter à partir de ce vendredi 20 janvier, date de la prise de fonctions du nouveau président américain, pour confirmer-ou pas-les nominations aux postes de Secrétaires d'Etat. Or, le Sénat est à majorité républicaine et il semble que toutes les candidatures seraient approuvées.

Les commissions bipartisanes du Sénat entendent depuis deux semaines les différentes personnalités désignées par Donald Trump. Elles examinent toutes les nominations. Les sénateurs américains soulèvent des questions sur lesquelles le futur ministre doit donner son avis. Le CV du candidat est également examiné. Les commissions émettent leur avis sur chaque candidat, puis le Sénat dans son entité votera, à partir de ce vendredi 20 janvier. Le Sénat est à majorité républicaine et il suffit alors d'un vote à la majorité simple pour approuver le choix du président.

Présidence trump : la future administration © AFP / AFP

Des millionnaires à tous les étages

Le cabinet Trump va compter trois milliardaires, cinq anciens dirigeants d'entreprises et certains des chefs d'entreprise les plus réputés. De quoi faire dire à Trump qu'il souhaite diriger le pays comme on dirige une entreprise.

Les millionnaires de l'administration Trump © AFP / AFP

Mais selon Carlos Gutierrez, secrétaire d'Etat au commerce sous George W.Bush, également dirigeant de Kellogg's, diriger un secrétariat d'Etat n'est pas la même chose que diriger une entreprise.

Certaines compétences peuvent servir, mais il faut bien identifier lesquelles. Dans un gouvernement, vous ne pouvez licencier personne. Votre conseil d'administration est composé de 535 membres du Congrés, et la moitié veut vous voir vous planter (Carlos Gutierrez, secrétaire d'Etat au commerce sous George W.Bush, dans une interview donnée au New York Times)

Le cas DeVos

La future Secrétaire d'Etat à l'Education, la milliardaire Betsy DeVos a passé une audition calamiteuse devant le Sénat le 17 janvier dernier.

►►►VOIR | L'audition de Betsy DeVos devant le Sénat (en anglais)

Malgré sa prestation qui laisse penser qu'elle ne connait pas grand chose aux lois qui régissent l'Education, Betsy DeVos pourrait être confirmée.