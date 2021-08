Le 3 août dernier, une enquête judiciaire indépendante confirmait les accusations de harcèlement sexuel émises par des collaboratrices d'Andrew Cuomo, identifiant onze victimes. "Étant donné les circonstances, la meilleure chose à faire est de me retirer", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Andrew Cuomo gouvernait l'État de New York depuis 2011 © AFP / CARLO ALLEGRI / POOL

Sa position était devenue intenable. Andrew Cuomo, gouverneur du puissant État de New York a annoncé ce mardi sa démission, moins d'une semaine après les conclusions d'une enquête judiciaire indépendante confirmant les accusations de harcèlement sexuel émises par des collaboratrices. "Étant donné les circonstances, la meilleure chose à faire est de me retirer", a déclaré Andrew Cuomo lors d'une conférence de presse, en présentant également ses "profondes excuses". Encensé au début de la crise sanitaire, l'élu démocrate avait été lâché de toutes part, y compris par le président Joe Biden qui, depuis la Maison Blanche, avait estimé qu'il n'avait plus d'autre choix que de renoncer à ses fonctions.

Rapport accablant

Mardi 3 août, la procureure générale de New York, Letitia James, avait dévoilé publiquement les conclusions explosives de cinq mois d'investigations. "Le gouverneur a harcelé sexuellement de nombreuses personnes travaillant ou ayant travaillé pour l'État de New York, par le biais d'attouchements importuns et inappropriés, ainsi que de nombreux commentaires offensants, dont le caractère suggestif et sexuel a créé un environnement de travail hostile pour les femmes", peut-on lire en préambule du rapport de 165 pages.

S'appuyant sur 179 témoignages, les enquêteurs ont identifié 11 victimes, dont une femme affectée au service de protection d'Andrew Cuomo. Ils ont également mis en lumière les efforts de l'entourage du gouverneur pour discréditer celles qui avaient osé parler. Andrew Cuomo avait tenté de riposter via une vidéo de 14 minutes, dénonçant une enquête menée à des fins "politiques". "Je n'ai jamais fait d'avances sexuelles ou de gestes inappropriés", assurait le sexagénaire.

Star nationale au début de la pandémie

Politicien habile et redouté, Andrew Cuomo s'est notamment illustré au début de la pandémie de Covid-19 pour sa gestion de la crise sanitaire, se démenant pour trouver des lits d'hôpitaux, des respirateurs artificiels, du matériel de protection pour les soignants. À tel point que certains lui prédisaient un destin présidentiel.

Mais depuis, la cote de popularité d'Andrew Cuomo a chuté. Il est apparu que le nombre de décès liés au nouveau coronavirus avait été largement sous-estimé dans les maisons de retraite. Le scandale de harcèlement sexuel a fait fondre comme neige au soleil les rangs de ses soutiens. Une procédure d'impeachment avait été lancée pour le destituer de ses fonctions de gouverneur.

Sa démission sera effective dans 14 jours. Il sera remplacé par celle qui le secondait, la démocrate Kathy Hochul.