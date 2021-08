Encensé pour sa gestion de la pandémie au printemps 2020, Andrew Cuomo est désormais lâché de toutes parts. Une enquête judiciaire indépendante, publiée ce mardi, confirme les accusations de harcèlement sexuel émises par des collaboratrices du gouverneur de New York. Onze victimes ont été identifiées.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo, lors d'une conférence de presse en mai dernier © AFP / MARY ALTAFFER / POOL

Il y a encore peu de temps, certains voyaient en lui le futur locataire de la Maison Blanche. Le puissant gouverneur de New York Andrew Cuomo, 63 ans, est actuellement sur la sellette : une enquête judiciaire indépendante vient de corroborer les accusations de harcèlement sexuel émises à son encontre. Et le démocrate est lâché de toutes parts, y compris par le président Joe Biden, allié de longue date, qui réclame ce mercredi sa démission.

"Attouchements importuns et inappropriés", "environnement hostile"

La procureure de New York a présenté ce mardi les conclusions d'un rapport de 165 pages, fruit de 5 mois d'investigations. "Le gouverneur a harcelé sexuellement de nombreuses personnes travaillant ou ayant travaillé pour l'État de New York, par le biais d'attouchements importuns et inappropriés, ainsi que de nombreux commentaires offensants, dont le caractère suggestif et sexuel a créé un environnement de travail hostile pour les femmes", peut-on lire en préambule.

En février, une ex-conseillère, Lindsey Boylan, avait affirmé qu'Andrew Cuomo l'avait embrassée sur la bouche et avait suggéré un "strip-poker" lors d'un déplacement en avion. S'appuyant sur 179 témoignages, les enquêteurs ont identifié 11 victimes, dont une femme affectée à son service de protection. Ils ont également mis en lumière les efforts de l'entourage du gouverneur pour discréditer celles qui avaient osé parler. L'élu a "violé la loi fédérale et celle de l'État de New York", a estimé la procureure Letitia James, annonçant du même coup la fin des investigations de son côté. Le procureur d'Albany a fait savoir qu'une enquête criminelle était ouverte et encouragé d'éventuelles victimes à se faire connaître.

Dénégations

Dans une vidéo de 14 minutes, Andrew Cuomo a cherché à se défendre, dénonçant une enquête menée à des fins "politiques". "Oui, il m'arrive d'embrasser les gens sur la main. Oui, il m'arrive de les enlacer, hommes ou femmes. Oui, je dis 'salut ma belle', et parfois 'ma chérie'", lance-t-il. "Mais je n'ai jamais fait d'avances sexuelles ou de gestes inappropriés", assure le sexagénaire.

Vedette au début de la pandémie

Fils de Mario Cuomo, qui gouverna l'État de New York de 1983 à 1994, Andrew a marché dans les traces de son père. Premier coup d'éclat en 2011, avec la légalisation du mariage homosexuel. Réélu deux fois au fauteuil de gouverneur, ce politicien habile et redouté s'est distingué au plus fort de la crise sanitaire, au printemps 2020. Offrant un contraste saisissant avec la désinformation menée par Donald Trump depuis la Maison Blanche, sa gestion de la pandémie de Covid-19 a été encensée au niveau national.

Mais entre temps, la cote de popularité d'Andrew Cuomo a chuté. Il est apparu que le nombre de décès liés au nouveau coronavirus avait été largement sous-estimé dans les maisons de retraite. Le scandale de harcèlement sexuel a fait fondre comme neige au soleil les rangs de ses soutiens. Une procédure d'impeachment a été lancée pour le destituer de ses fonctions de gouverneur.