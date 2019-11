Le fils cadet de la reine d'Angleterre, proche de Jeffrey Epstein, est accusé de viols par une femme alors qu'elle était mineure. Après une interview télévisée calamiteuse mardi, il se retire de la vie publique. Les victimes le pressent de témoigner.

Accusé dans l'affaire Epstein, le prince Andrew se retire de la vie publique © AFP / JOHN THYS

L'avocate Lisa Bloom, qui représente cinq victimes de Jeffrey Epstein, veut entendre le prince sur ses liens passés avec le financier américain Jeffrey Epstein accusé de traite d'êtres humains à des fins sexuelles et retrouvé mort dans sa cellule aux Etats-Unis en août dernier. Elle l'a déclaré à la BBC Radio 4 ce jeudi :

Nous pensons que personne n'est au-dessus de la loi et que toute personne devrait répondre à des questions s'ils ont des informations pertinentes. Et le prince Andrew a clairement des informations pertinentes

"Nous savons que le prince Andrew a eu de nombreux contacts avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell et nous pensons que quiconque a eu beaucoup d'interactions avec eux devrait parler non seulement aux forces de l'ordre, mais également aux avocats des victimes, des personnes comme moi", a-t-elle déclaré Lisa Bloom.

Elle a appelé "le personnel travaillant pour le prince Andrew à fournir des informations et des preuves" tels que des emails, calendriers et carnets de voyage.

Il se retire de la vie publique

Cette sortie intervient alors que le prince Andrew a annoncé mercredi qu'il se retirait de la vie publique, quelque heures après avoir donné une interview très commentée à la BBC. Une interview jugée "désastreuse" par la presse au cours de laquelle il a cherché à minimiser l'importance de sa relation avec Jeffrey Epstein.

"Le prince Andrew sait très bien ce qu'il a fait". Ce sont les propos tenus en août par Virginia Giuffre, principale accusatrice de Jeffrey Epstein et du prince Andrew. Cette femme âgée aujourd'hui de 36 ans, affirme avoir été contrainte par Jeffrey Epstein à avoir plusieurs relations sexuelles avec le prince Andrew, alors qu'elle avait 17 ans.

Une photo de Virginia Giuffre (Roberts étant son nom de jeune fille) aux cotés du membre de la famille royale datant du début des années 2 000 a fait le tour des réseaux sociaux. Le prince la tient par la taille. Elle est mineure. A leurs cotés : Ghislaine Maxwell, accusée d'avoir "fourni" à Jeffrey Epstein des adolescentes (dont Virginia Giuffre).

Une autre photo montre le prince se promenant à Central Park avec Epstein en décembre 2010, un an après la sortie de prison de celui-ci.

Le prince Andrew a voyagé à plusieurs reprises dans le Boeing privé de Jeffrey Epstein, appelé le "Lolita Express" car de nombreuses jeunes femmes étaient à bord et plusieurs affirment avoir participé à des orgies. Il a séjourné dans ses maisons de New York, de Palm Beach et de Little St James dans les Caraïbes.