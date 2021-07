Alors que les forces étrangères, principalement américaines, poursuivent leur retrait, la situation se tend de plus en plus sur le territoire afghan. L'ambassade de France à Kaboul a ainsi appelé ses ressortissants à quitter le pays mardi.

Les troupes étrangères, présentes depuis 20 ans en Afghanistan, ont entamé leur retrait définitif depuis début mai. © AFP / JAVED TANVEER

"En raison de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays et compte tenu des perspectives à court terme", l'ambassade de France a appelé tous les Français résidents ou de passage en Afghanistan à quitter le territoire, mardi. Un vol spécial sera mis en place le 17 juillet au départ de Kaboul, afin de permettre aux ressortissants de rejoindre la France. L'ambassade précise dans son communiqué que cet avion sera le seul affrété. Elle informe ainsi les Français souhaitant rester en Afghanistan après le 17 juillet, "qu'elle ne sera plus en mesure d'assurer la sécurité de (leur) départ".

Une situation tendue depuis le début du retrait des forces étrangères

Cela faisait 20 ans que des troupes étrangères étaient présentes sur le territoire afghan. Mais cette coalition, menée par les États-Unis et sous l'égide de l'Otan, a entamé son retrait depuis début mai ; leur repli définitif devant s'achever fin août.

Ce départ a ainsi ouvert la voie aux talibans qui ont mis la main sur plusieurs territoires, notamment ruraux. Depuis deux mois, ils mènent une offensive contre les forces afghanes. Privées du soutien américain, elles n'ont opposé que peu de résistance et ne contrôlent plus essentiellement que les grands axes et les capitales provinciales, dont certaines sont encerclées.

L'arrivée des talibans aux alentours de Kaboul laisse craindre qu'ils n'attaquent prochainement la capitale et son aéroport, seule voie de sortie de la ville pour les ressortissants étrangers. La Tunisie avait ainsi annoncé vouloir maintenir ses troupes en Afghanistan afin de protéger ce site stratégique. "La décision des dirigeants turcs n'est pas judicieuse, c'est une violation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale" a ensuite menacé le groupe armé, mardi.

Certains diplomates et afghans évacués

À la veille du 14 juillet, l'ambassadeur de France, David Martinon, a précisé dans un discours que "l'équipe de l'ambassade est au travail", laissant supposer que le consulat resterait ouvert. Pour autant, les personnels afghans de l'ambassade, ceux des institutions qui en dépendent, ainsi que ceux de l'ONG française Amitié franco-afghane (Afrane), ont été évacués ces dernières semaines vers la France.

Dimanche, l'Inde a également évacué le personnel de son consulat situé à Kandahar. Récemment, la province a été le théâtre d'intenses combats, les talibans s'approchant dangereusement de la ville. "Il s'agit d'une mesure purement temporaire, jusqu'à ce que la situation se stabilise" a tout de même précisé le ministère indien des Affaires extérieures.