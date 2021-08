Deux explosions se sont produites aux abords de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, alors que les évacuations se poursuivent pour fuir les talibans. L’une d’elles est due à un attentat suicide.

Des corps sont déchargés d'une camionnette près d'un hôpital, après les explosions à Kaboul ce 26 aout. © AFP / Wakil Kohsar

Le bilan est incertain. Selon l’agence Reuters, un attentat suicide a fait au moins 13 morts ce jeudi 26 aout près de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan. D'après l'AFP, il y a au moins cinq morts et une dizaine de blessés, dont des Américains. Depuis 12 jours et la prise de pouvoir des talibans, des milliers d’Afghans se massent autour du site pour tenter de fuir le mouvement islamiste. L’explosion a eu lieu près de l’Abbey Gate : il s’agit de l’un des trois points d’accès de l’aéroport de la capitale. Une autre explosion a lieu non loin, à l’hôtel Baron. "Je confirme que l'explosion à Abbey Gate est due à un attentat complexe qui a fait un certain nombre de victimes américaines et civiles", écrit John Kirby, le porte-parole du Pentagone.

"Aucun soldat, policier ou diplomate français n’avait été engagé aujourd’hui à Abbey Gate", écrit sur Twitter l’ambassadeur de France en Afghanistan, qui va être rapatrié en France. Le Pentagone confirme qu'il y a plusieurs victimes américaines.

D’après le compte Twitter de l'ONG italienne Emergency, à 17h30 (heure française), au moins une soixantaine de patients blessés ont été pris en charge. Sur Twitter, le journaliste Barzan Sadiq diffuse plusieurs photos, quelques minutes après l'explosion. Des victimes, certaines en sang, sont transportées avec des brouettes.

Emmanuel Macron souhaite continuer le rapatriement d'Afghans

En déplacement en Irlande, le président français Emmanuel Macron a réagi lors d’une conférence de presse : "Au moment où je vous parle, nous sommes confrontés à cette situation extrêmement tendue qui nous conduit à nous coordonner avec nos alliés américains." Il poursuit : "Appelez chacune et chacun à la plus grande prudence dans un contexte que nous ne maîtrisons pas.

"Néanmoins, je tiens ici à redire que c’est l’honneur de la France depuis le début de procéder à des évacuations, de protéger et nous continuerons de le faire."

Emmanuel Macron précise par ailleurs que la France va encore tenter d’évacuer "plusieurs centaines" d’Afghans de Kaboul. "Au moment où nous vous parlons, nous avons 20 bus avec des ressortissants binationaux et des Afghans en danger que nous souhaitons pouvoir rapatrier". Le chef de l’État précise également que 2 600 personnes ont été évacuées "parmi lesquelles 125 Français, 40 ressortissants non-Français et toutes les autres personnes étant des Afghans".

Joe Biden en réunion de crise

Le président américain Joe Biden se trouve dans la "situation room", la salle de crise de la Maison Blanche. En Grande-Bretagne, le premier ministre Boris Johnson convoque une réunion de crise. La chancelière allemande Angela Merkel dénonce un attentat "absolument ignoble". Ce jeudi matin, un ministre britannique déclarait que la menace terroriste était "très sérieuse" et "imminente". Plusieurs pays, dont les États-Unis et l’Australie, ont déconseillé à leurs ressortissants de rejoindre l’aéroport.

"L'Émirat islamique condamne fermement le bombardement de civils à l'aéroport de Kaboul, qui a eu lieu dans une zone où les forces américaines sont responsables de la sécurité. L'Émirat islamique porte une attention particulière à la sécurité et à la protection de son peuple" écrit de son côté sur Twitter le porte-parole des talibans.