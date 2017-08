Les Américains se mobilisent pour aider les texans ayant fui leurs habitations. A l'inverse, la controverse s'amplifie sur l'attitude d'un célèbre pasteur multimillionnaire.

Au Texas, écoles et gymnases servent d"abris d'urgence pour les sinistrés d'Harvey © AFP / ERICH SCHLEGEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Plusieurs brasseries à travers le pays ont arrêté la production de bière. A la place, elle produisent des cannettes d'eau minérale, qu'elles distribuent aux sinistrés de Houston:

Pendant ce temps, un magasin de meubles de Houston reste ouvert 24 heures sur 24 pour accueillir les réfugiés et prévoit de leur donner des matelas :

Alors qu'un magasin distribue gratuitement ses beignets :

Pendant ce temps... "Pasteur Joel" ferme sa mega church

A l'inverse de ces initiatives, on trouve Joel Osteen. Evangéliste multimillionnaire de 54 ans aux dents blanches et conduisant une Bentley, star de la télé, auteur de nombreux livres à succés, il est le pasteur (avec sa femme Victoria) de Lakewood Church, l'une des plus grandes églises chrétiennes évangéliques des États-Unis.

Le pasteur multimillionnaire Joel Osteen cible d'attaques pour avoir fermé son église après Harvey © Reuters

Et samedi, il twitte et rassure les sinistrés : ils prient pour eux !

En revanche, il n'ouvre pas sa mega church qui peut pourtant accueillr 16 000 personnes. Et devient la cible d'attaques sur les réseaux sociaux

Traduction : Si seulement vous aviez un grand immeuble à Houston qui pourrait servir de refuge pour...je sais pas, je lance ça comme ça...16 800 personnes.

Traduction : Il offre ses pensées et ses prières mais Joel Osteen n'ouvre pas son église à 50 millions de dollars qui pourrait accueillir 16 800 personnes à Houston.

Devant le torrent de critiques auquel il est confronté sur les réseaux sociaux, il affirme dans un premier temps sur Facebook que son église est inondée.

Mais des photos prises devant l'église lundi semblent montrer l'inverse :

L'église décide alors une collecte de denrées à partir de mercredi :