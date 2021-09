Les Allemands n’ont pas boudé le scrutin. 76,6% des électeurs ont désigné hier leurs députés fédéraux pour, de fait, esquisser le portrait de leur nouveau chancelier. Mais Armin Lachet (CDU/CSU), l’héritier de Merkel, sorti deuxième du scrutin, ne semble pas décidé à laisser la main au grand gagnant, Olaf Scholz (SPD).

Au lendemain des élections fédérales allemandes qui doivent mettre un terme à seize années de chancellerie Merkel, les chiffres sont clairs : après dépouillement complet, les sociaux-démocrates du SPD, conduits par Olaf Scholz, l’actuel ministre des Finances allemand, l’emportent de 1,6 point sur le parti d’Angela Merkel. Ce faisant, il progresse de plus de 5 points par rapport aux dernières législatives, en 2017. Une renaissance inattendue pour un parti donné moribond il y a encore quelques mois.

« Nous sommes un parti pragmatique qui sait gouverner, nous sommes un parti de la confiance qui veut travailler pour un avenir meilleur en Allemagne, a justifié Olaf Scholz dès les premiers résultats dimanche soir. Mais nous avons aussi montré que nous apportons ce qui est nécessaire quand on veut gouverner un pays : à savoir l'unité, que tout le monde réclame. »

Il est certain que beaucoup de citoyennes et de citoyens ont voté SPD car ils veulent un changement de gouvernement et aussi parce qu'ils veulent que le prochain chancelier de ce pays s'appelle Olaf Scholz !

Il n'est pourtant pas du tout certain, alors que les négociations du nécessaire accord de coalition qui permettra de constituer un gouvernement pour l’Allemagne, que le patron du SPD remporte la chancellerie. Grands perdants, les conservateurs sortants de la CDU/CSU ne semblent pas, en effet, décidés à passer la main.

Le SPD et la CDU, les deux grands partis historiques, ont gouverné ensemble pendant trois des quatre mandats d’Angela Merkel. Ce sont eux qui dirigent traditionnellement l’Allemagne. Mais le camp des conservateurs, dont a été issu le chancelier sur 50 des 70 dernières années, n’entend pas se ranger aussi facilement à la loi de la majorité. Car aucune règle ne stipule que le parti arrivé en tête mène d’abord et seul des négociations.

Armin Laschet, dont le parti n’enregistre que 24,1% – près de 9 points de moins qu’en 2017 ! –, a confirmé ses intentions dès hier sans ambiguïté :

Nous ferons tout notre possible pour former un gouvernement fédéral sous la direction de notre Union (CDU/CSU) car l'Allemagne a besoin maintenant d'une future coalition qui modernise notre pays en tenant compte de la protection du climat et des finances dont nous sommes pour les générations futures, nos enfants et nos petits-enfants.