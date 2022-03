La guerre en Ukraine en est désormais à son septième jour. Une journée marquée par les nouveaux bombardements à Kharkiv, la question de l'accueil des réfugiés ou encore l'annonce du groupe Sberbank, qui quitte le marché européen. Emmanuel Macron, le président français, s'est aussi exprimé dans une allocution.

Emmanuel Macron prend la parole mercredi soir, les bombardements se poursuivent à Kharkiv, la principale banque russe quitte le marché européeen et l'Offi assure que la France est en capacité d’accueillir des réfugiés ukrainiens. © AFP

Au septième jour de l'invasion lancée par Vladimir Poutine, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv, deuxième ville du pays. Dans le même temps, l'armée russe a affirmé s'être emparée de Kherson. Emmanuel Macron s'est lui exprimé à 20h dans une allocution télévisée. De son côté, la principale banque russe annonce quitter le marché européen. Voici les principales informations à retenir de ce mercredi.

L'armée russe annonce avoir conquis la ville de Kherson

L'armée russe a affirmé mercredi matin s'être emparée de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée. Après des combats acharnés ces dernières heures, "des unités de l'armée russe ont pris le contrôle total de la capitale régionale de Kherson", a affirmé le porte-parole des forces armées russes. Quelques minutes plus tôt, le maire ukrainien de la ville, Igor Kolykhaïev, avait indiqué que la localité était toujours sous contrôle ukrainien.

La ville et sa périphérie ont subi ces dernières heures d'intenses bombardements. La région de Kherson, frontalière de la Crimée, avait été attaquée dès le début de l'invasion russe, le 24 février à l'aube. L'armée russe s'est déjà emparée d'un autre port clé de l'Ukraine, celui de Berdiansk, et attaque actuellement celui de Marioupol. Des troupes aéroportées russes ont elles débarqué à Kharkiv, deuxième ville du pays.

Après plusieurs bombardements au centre-ville mardi qui ont fait au moins 21 morts selon le gouverneur régional, des frappes ont touché mercredi les sièges régionaux des forces de sécurité et de police ainsi que l'université et la mairie de cette métropole située à 50 km de la frontière russe. Le Kremlin, qui a communiqué aujourd'hui un premier bilan humain faisant état de 500 de soldats russes tués depuis le début de l'invasion.

La date des prochains pourparlers russo-ukrainiens a été fixée

Un cessez-le-feu sera au menu de nouveaux pourparlers russo-ukrainiens, jeudi, a annoncé la Russie. Des émissaires ukrainiens se dirigeaient d'ores et déjà vers "le lieu des négociations" au Bélarus pour une deuxième session de discussions, a annoncé de son côté la présidence ukrainienne. Ces pourparlers commenceront jeudi matin dans un lieu déterminé "ensemble" situé "non loin de la frontière avec la Pologne", a précisé le négociateur russe Vladimir Medinski.

De premiers pourparlers lundi, également au Bélarus, n'avaient donné aucun résultat tangible. Kiev réclamait l'arrêt immédiat de l'invasion, alors que Moscou semblait attendre une reddition. Dans le même temps, l'Assemblée générale des Nations unies votait mercredi une résolution qui "exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine" : seuls cinq pays s'y opposant et 35 s'abstenant dont la Chine, sur les 193 membres que compte cette organisation.

Le ton grave, Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution télévisée

"La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur". D'un ton à la fois ferme et grave, Emmanuel Macron s'est exprimé mercredi soir dans une allocution télévisée. Soulignant que "des femmes et des enfants ont encore été tués ce jour", le président de la République a une nouvelle fois condamné l'offensive lancée par Vladimir Poutine en Ukraine mais, l'a également rappelé : "La France n'est pas en guerre contre la Russie". Le chef de l'Etat a aussi annoncé que la France va "amplifier l'investissement dans sa défense" pour "devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine".

"Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer (...) pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines". Enfin, Emmanuel Macron a rappelé que notre croissance serait "immanquablement affectée" par ce conflit, "le plein d'essence", "la facture du chauffage". "Je n'ai qu'une boussole : vous protéger", a assuré le président. Un plan de résilience économique et social est en cours de rédaction.

La principale banque russe Sberbank quitte le marché européen

Le groupe Sberbank, la principale banque de Russie, a annoncé mercredi se retirer du marché européen, après avoir été touché par des sanctions financières massives en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. "Dans la situation actuelle, Sberbank a décidé de se retirer du marché européen. Les banques filiales du groupe sont confrontées à des sorties de fonds anormales et à des menaces concernant la sécurité de leurs employés et de leurs bureaux", a indiqué le groupe dans un communiqué cité par les agences de presse russe.

Les sanctions porteront aussi sur les cryptomonnaies

Les sanctions de l'Union européenne contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine comprendront des mesures sur les cryptomonnaies, alors qu'elles ont déjà désorganisé le système financier russe et provoqué une ruée aux guichets des banques, a déclaré mercredi le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, à l'issue d'un conseil européen. "Les sanctions européennes ont entraîné une désorganisation du système financier russe notamment grâce au retrait du système de paiement Swift", a-t-il estimé.

"La France sera en capacité d'accueillir tous ceux qui se présenteront", assure l'Offi

Invité de France Inter, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a affirmé que "la France sera en capacité d'accueillir tous ceux qui se présenteront". Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, un million de personnes ont été déplacées en Ukraine même et près de 836 000 sont parties vers les pays voisins, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Didier Leschi a toutefois rappelé que dans ce type de conflits, "les premiers pays d'accueil sont toujours les pays limitrophes" car les personnes "ne veulent pas s'éloigner de l'Ukraine dans l'espoir que les choses s'améliorent" et parce que les réfugiés vont "là où ils ont de la famille, des connaissances".

Pour l'heure, seuls quelques dizaines d'Ukrainiens sont arrivés en France selon le directeur général de l'Ofii. "On attend des cars qui sont en route, mais cela reste des flux limités", a-t-il ajouté. Depuis le début des hostilités et le flot de réfugiés qui a suivi, la Pologne est le principal pays d'accueil. La Hongrie vient ensuite avec 116.348 réfugiés, soit 14% du total. La Slovaquie pour sa part accueillait 67.000 réfugiés, ou 8%, au 1er mars et la Russie 5,1% (42.900 personnes).

Alexeï Navalny appelle les Russes à manifester "tous les jours" contre la guerre

Emprisonné depuis plus d'un an, l'opposant russe Alexeï Navalny a appelé mercredi ses concitoyens et ceux du Bélarus à braver les intimidations des autorités et à manifester chaque jour contre l'invasion de l'Ukraine. "Ne devenons pas une nation de sans-voix apeurés, une nation de peureux qui font semblant de ne pas voir la guerre brutale déclenchée contre l'Ukraine par notre petit tsar complètement fou", a-t-il écrit, faisant référence au président russe Vladimir Poutine, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l'invasion le 24 février, plus de 6.800 personnes ont été arrêtées en Russie, selon l'ONG spécialisée OVD-Info, lors de manifestations antiguerre ayant rassemblé plusieurs milliers de personnes.

JO paralympiques : les sportifs russes et biélorusses autorisés

A deux jours du début de la compétition, les sportifs russes et biélorusses ont été autorisés mercredi à participer aux Jeux paralympiques de Pékin. Alors que l'ombre d'une exclusion planait sur les athlètes des deux pays, le Comité international paralympique a décidé de les laisser concourir, mais sous bannière "neutre". Le Comité international olympique (CIO) a lui exhorté lundi les fédérations à bannir de toutes les compétitions les Russes mais aussi les Biélorusses, dont le pays collabore à l'invasion de l'Ukraine.