Au moins trois élus démocrates ont été testés positifs au coronavirus. Ils ont développé des symptômes suite à leur confinement pendant quelques heures au Capitole, aux cotés d'élus anti-masque.

Elle s'appelle Bonnie Watson Coleman, a 75 ans et a survécu à un cancer. Elle est élue démocrate à la Chambre des représentants, pour le New Jersey. Mais elle va devoir suivre un traitement avec anticorps monoclonaux, contre la Covid-19, après avoir été testée positive. Le 6 janvier dernier, elle se trouvait dans l'enceinte du Capitole lorsque des assaillants pro-Trump ont investi les lieux. Elle portait un masque lorsqu'elle a du être confinée à la demande des agents de sécurité pendant plusieurs heures avec ses collègues dans un endroit clos. Plusieurs d'entre eux, des élus républicains, ne portaient pas de masque. À plusieurs reprises, ils ont refusé d'en mettre un. Bonnie Watson Coleman a contracté le virus à ce moment-là.

Une vidéo, filmée lors du retranchement des élus, montre plusieurs républicains refusant de porter un masque et se moquant de ceux qui en portaient ou qui leur demandaient d'en faire de même.

Interviewée sur plusieurs chaines de télévision depuis, la représentante du New Jersey a déclaré à propos de leur attitude :

"Je suis très en colère. Ils n'ont aucun respect pour la santé et la sécurité des autres. Leur arrogance et leur stupidité me donnent envie de vomir. Quant ils sont au Capitole, ils doivent obéir aux lois."