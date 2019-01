Depuis quelques jours, Internet se passionne pour une photo étonnante de la ville de Shanghai, en Chine, dont les 195 mégapixels permettent un zoom à en perdre ses repères. Sur Internet et depuis des années, les photos panoramiques haute résolution permettent de s'immerger dans des paysages. Attention c'est addictif.

Parmi les vues proposées, une image de la Corée du Nord vue depuis la Chine © Capture d'écran / Bigpixel

Une définition de 195 milliards de pixels : c'est le chiffre épatant du cliché qui fascine les internautes depuis plusieurs jours. Pris depuis le sommet de la Perle de l'Orient à Shanghai, il permet de zoomer jusqu'à reconnaître un visage et de s'immerger dans les différents paysages que propose cette ville entre modernité et tradition.

Mais si ce cliché s'avère fascinant, il est loin d'être le seul à offrir une telle expérience. Pour les amateurs d'images panoramiques, nous avons sélectionné cinq autres images qui proposent une définition presque aussi impressionnante.

Kuala Lumpur : le record du monde

La vue panoramique en "gigapixel" de Kuala Lumpur / Capture d'écran / panaxity.com

Selon le livre Guinness des Records, voici la photo la plus grande du monde : conçu par des universitaires, cette photo a été homologuée en août 2015. Elle compte 846 milliards de pixels. Comme la photo de Shanghai, il s'agit d'un collage de photos. Plus de 31 000 photos sont incluses dans ce montage.

Cliquez ici pour découvrir et explorer le panorama

Mont Blanc : les grands espaces

Avant Kuala Lumpur et avant Shanghai, la plus grande photo du monde représentait un lieu situé en France : le Mont Blanc. A l'époque, le Monde donne cette comparaison : impimée, cette photo recouvrirait la totalité d'un terrain de foot. Pendant 35 heures, l'appareil photo a pris pas moins de 70 000 photos. Le résultat est une image de 365 gigapixels. Comme avec l'image de Shanghai, il a fallu deux mois de post-production pour reconstituer ce panorama impressionnant.

Cliquez ici pour découvrir et explorer le panorama

Corée du Nord : territoires inexplorés

Une rive de Corée du Nord vue depuis la Chine / Capture d'écran - Bigpixel

Et si cette technique permettait aussi de découvrir des lieux inaccessibles ? C'est ce qu'a également essayé Bigpixel, la société qui a créé le fameux cliché de Shanghai, avec cette photo prise depuis la Chine... en direction de la Corée du Nord. Ainsi, en zoomant, on peut découvrir une ville nord-coréenne, ses portraits de propagande, mais aussi quelques scènes de la vie quotidienne et du travail des habitants.

Cliquez ici pour découvrir et explorer le panorama

Londres : la plus grande photo d'Europe

La vue panoramique de Londres à 320 millions de pixels / Capture d'écran / Jeffrey Martin / 360gigapixels

C'était la tenante du record avant le Mont Blanc : une photo de Londres à 320 milliards de pixels. Prise depuis la tour British Telecom à l'occasion des JO de Londres, celle-ci est composée de 48 640 images différentes, et recouvrirait Buckingham Palace si elle était imprimée. Pour le défi, les concepteurs avaient caché trois personnes portant un mascotte à l'effigie de la société de télécoms (nommée Buzby) dans la photo... une sorte de "Où est Charlie" géant.

Cliquez ici pour découvrir et explorer le panorama

Cannes : balade sur la Croisette

La vue panoramique de Cannes / Capture d'écran / Site internet Guillaume Roumestan

Réalisée par le photographe Guillaume Roumestan à l'occasion du 65e Festival de Cannes en 2012, cette photo compte 65 milliards de pixels. Prise depuis le sommet de la tour du musée de la Castre, qui domine la ville, cette photo permet de voir le port, le Palais des Festivals, et plus loin, beaucoup plus loin, mais tout aussi nets, la Croisette et ses célèbres hôtels, le Carlton, le Martinez et le Majestic.

Cliquez ici pour découvrir et explorer le panorama