Une nouvelle audience est prévue mercredi 14 juillet dans le cadre de la tutelle de Britney Spears. Depuis son témoignage-choc et ses accusations, plusieurs membres de son entourage tentent de s'extraire du dossier.

Britney Spears réclame la levée de sa mise sous tutelle © Getty / Brian Ach/WireImage

Britney Spears a demandé il y a dix jours à un tribunal de Los Angeles de lever la mesure de tutelle dont elle fait l'objet depuis 2008, se disant "déprimée" et "traumatisée" par des dispositions qu'elle a qualifiées d'"abusives".

"Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit. Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère !"

Elle n'a pas déposé de requête écrite en ce sens pour l'instant, ce qui empêche la cour de statuer sur sa demande. Mais une nouvelle audience est prévue ce 14 juillet et la cour étudiera notamment les évènements survenus depuis dix jours, à savoir les demandes de démission de plusieurs personnes concernées par le dossier.

Visé par les accusations de Britney Spears, son avocat veut être démis de ses fonctions

L'avocat commis d'office par la justice pour représenter Britney Spears dans le cadre de sa mise sous tutelle il y a 13 ans a demandé mardi 6 juillet à quitter ses fonctions. Samuel D. Ingham III avait été nommé en 2008 alors que Britney Spears était hospitalisée et que la cour la jugeait incapable de choisir son propre avocat.

Mais le plaidoyer de la pop star devant le tribunal de Los Angeles il y a dix jours visait notamment cet avocat. En effet, la chanteuse de 39 ans a soulevé des interrogations quant à la manière dont Samuel D. Ingham III la conseillait. Elle a par exemple affirmé qu'elle n'avait jamais réussi à savoir si elle pouvait ou non demander la levée de la tutelle :

"Mon avocat m'a dit que je ne pouvais pas demander la levée de la mise sous tutelle, qu'il ne fallait pas que le public sache ce qui se passait. Il m'a vraiment dit de tout garder pour moi."

Immédiatement après son témoignage audio devant la cour, le père de Britney Spears, directement visé par sa fille lors de l'audience car gestionnaire de sa fortune (évaluée à 60 millions de dollars) s'en est pris à l'avocat, tentant de mettre la lumière sur l'homme de loi plutôt que sur lui-même.

Samuel D. Ingham III est payé par Britney Spears $475 de l'heure (environ 450 euros). Un tarif élevé pour un avocat commis d'office. Mais ce montant est autorisé par la cour dans les cas "problématiques nécessitant une expertise importante". En 2019, l'avocat a encaissé quelque $373 000. Depuis qu'il défend Britney Spears, il a reçu près de trois millions de dollars. Récemment, Samuel D. Ingham III a fait appel à d'autres avocats spécialisés. Pour sept mois de travail, ils ont perçu $237 761 et Me Ingham a déclaré devant la cour qu'il avait obtenu une réduction de 5% de leurs honoraires.

Il propose dans sa lettre de démission de continuer à assister Britney Spears jusqu'à ce qu'un autre avocat soit désigné par la cour.

Le New York Times révèle que lors d'un entretien légal à huis clos en 2014, Me Ingham s'est fait le porte-parole de Britney Spears notamment sur son inquiétude concernant l'alcoolisme de son père, la garde de ses deux enfants, et la fin de sa tutelle. Il avait alors affirmé que la chanteuse était "hostile, agressive, et très menaçante envers la tutelle". Mais il s'était contenté de transmettre les inquiétudes de la star, n'avait pas insisté et rien ne s'était produit par la suite.

Son manager historique la lâche

La veille de la lettre de l'avocat, un autre proche de Britney Spears annonçait aussi sa démission. Son manager de toujours, Larry Rudolph, qui a notamment travaillé avec la chanteuse sur "Toxic", l'un des ses plus célèbres tubes, a également démissionné. Il en explique la raison dans une lettre publiée par le site Deadline et envoyée aux deux représentants de la tutelle, le père de Britney Spears et la tutrice professionnelle Jodi Montgomery. Larry Rudolf affirme en effet qu'il a appris que Britney Spears voulait arrêter sa carrière et qu'ils avaient de moins en moins de contacts. Larry Rudolph affirme ne plus avoir communiqué avec Britney Spears depuis deux ans et demi.

Britney Spears n'est pas montée sur scène et n'a pas sorti de nouveau titre depuis 2018. Elle a par ailleurs annoncé en 2019 qu'elle faisait "une pause d'une durée indéterminée".

Lors de son audition le 23 juin dernier, Britney Spears a notamment affirmé qu'elle était contrainte d'accepter sur scène des chorégraphies qu'elle n'approuvait pas, et qu'elle avait été envoyée en traitement simplement pour avoir critiqué le spectacle qu'on lui imposait.

"Je ne suis pas là pour être l'esclave de quiconque."

Puis elle a dit à la juge :

"Mon père, tous ceux impliqués dans ma tutelle et mon management qui m'ont punie quand je disais non, devraient être en prison."

Auparavant, une société gestionnaire de fortune nommée dans le cadre de la tutelle pour gérer les propriétés de la star avait également demandé à être démise de ses attributions. Évoquant des "circonstances différentes" à la suite du témoignage de Britney Spears, la firme Bessemer Trust affirme dans une requête déposée devant la cour qu'elle croyait que la tutelle était "volontaire" et que Britney Spears avait approuvé sa nomination auprès de son père.

Le père de Britney Spears accuse sa tutrice

Désigné par les nombreux soutiens de la star comme le principal responsable du mal être de sa fille, Jamie Spears a riposté après le témoignage de Britney Spears. Il a rejeté toute la responsabilité sur la personne chargée de la santé et des traitements médicaux de la chanteuse, à savoir la tutrice professionnelle Jodi Montgomery. Jamie Spears a demandé au tribunal d'enquêter sur les accusations de la star selon lesquelles elle aurait été droguée au lithium et obligée de chanter contre sa volonté. Il s'est dit "inquiet de la manière dont sa fille est gérée et des soins qu'elle reçoit", selon sa requête devant la justice.

Jamie Spears a rappelé qu'il "ne participe pas et ne discute pas des affaires personnelles de Mme Spears avec elle, qu'il n'interfère pas dans les questions de bien-être, de mariage ou de désir d'enfant" assure sa requête. Britney Spears avait notamment révélé être obligée de conserver son stérilet afin d'éviter de tomber enceinte, et qu'il lui était refusé de se marier.

La tutrice chargée du dossier affirme être menacée de mort

De son coté, Jodi Montgomery a affirmé via ses avocats qu'elle œuvrait "sans relâche" pour le bien de la chanteuse. "Le choix de Britney de se marier et d'avoir des enfants n'a jamais été affecté par la tutelle depuis que Mme Montgomery est tutrice", ont dit ses avocats ajoutant qu'"aucune dépense ne pouvait se faire sans passer par Jamie Spears".

La semaine dernière, Jodi Montgomery a demandé la protection de la justice américaine. Elle a en effet déclaré à la cour mercredi qu'elle faisait l'objet de menaces de mort, et a demandé que la tutelle finance un service de sécurité 24 heures sur 24 autour de son domicile.

Selon Variety, ces menaces de mort ont démarré lorsque Britney Spears a témoigné le 23 juin. Jodi Montgomery a également affirmé que la pop star souhaitait qu'elle continue d'être sa tutrice.

Lers avocats de la tutrice ont cité un SMS de Britney Spears affirmant :

"J'ai besoin que vous continuiez à être ma tutrice. Je vous demande de m'aider à obtenir un nouvel avocat. Merci pour votre aide."

Sa sœur la soutient

Le seul membre de la famille qui ne soit pas rémunéré par Britney Spears est sa sœur, l'actrice Jamie Lynn Spears. Après des années de silence, elle s'est enfin décidée à parler, apportant son soutien à sa sœur, affirmant qu'elle avait attendu que Britney décide de parler elle-même pour ensuite s'exprimer. Elle lui a apporté son soutien via Instagram.

Sa mère est en désaccord avec son père

Lynne Spears, la mère de Britney Spears, semble être en désaccord avec son ex-mari et père de sa fille. Elle a affirmé accepter d'être ôtée de la liste des tuteurs légaux de sa fille. Dans un courrier adressé à la cour, Lynne Spears affirme comprendre les désirs de sa fille de pouvoir gérer son argent, et décider de se marier, d'avoir des enfants, ou même d'aller dans la voiture de son conjoint. Ce qui lui est pour l'instant interdit.