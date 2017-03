Une attaque survenue mercredi après-midi à Londres, devant le Parlement, a fait quatre morts (plus l'assaillant) et une quarantaine de blessés, dont trois lycéens français.

L'attaque a eu lieu au pied de Big Ben, à Londres © AFP / Niklas HALLE'N

La piste du "terrorisme islamiste" est privilégiée ce jeudi matin, au lendemain d'une attaque qui a fait quatre morts et une quarantaine de blessés sur le pont de Westminster à Londres, un an jour pour jour après les attentats meurtriers de Bruxelles. Le niveau d'alerte terroriste en Grande-Bretagne reste au niveau "grave", comme depuis août 2014, alors que les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour en savoir plus sur l'auteur de cette attaque.

Que s'est-il passé ?

L'attaque a eu lieu en début d'après-midi, vers 14h30, sur le pont de Westminster, qui se trouve devant le Parlement britannique, un lieu très fréquenté par les touristes venus admirer la célèbre tour de Big Ben ou l'abbaye de Westminster. "On était sur l'avenue quand on a entendu des tirs", raconte Craig Meichan, étudiant venu de Liverpool.

Selon le commandant de l'antiterrorisme britannique Mark Rowley, un homme seul au volant d'un SUV a renversé plusieurs piétons sur le pont. Après avoir embouti la voiture contre les grilles du palais de Westminster, il s'est rué sur l'une des entrées du Parlement, où il a poignardé un policier. La police a tiré sur lui alors qu'il tentait de s'attaquer à un deuxième agent. Les députés ont été confinés dans le Parlement, et le Premier ministre Theresa May.

Quel bilan ?

Ce jeudi matin, le bilan s'élève à quatre morts (en plus de l'assaillant), dont le policier poignardé et deux personnes renversées par la voiture sur le pont, au début de l'attaque.

Il y a également une quarantaine de blessés, dont trois lycéens français originaires de Concarneau, qui étaient en voyage scolaire, dont deux dans un état grave. Il y a également deux ressortissants roumains parmi les blessés, cinq touristes sud-coréens et un Portugais. Une femme, qui s'est jetée du pont pour échapper au véhicule, a été repêchée grièvement blessée.

Ce bilan fait de cette attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicide du 7 juillet 2005, revendiqués par des sympathisants d'Al-Qaïda, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun.

Qui est l'auteur de l'attaque ?

Les enquêteurs ignorent encore l'identité de l'assaillant. L'homme, barbu et vêtu de noir selon les témoins, a agi seul, mais on ne sait pas s'il a été aidé dans la préparation de son acte. Mercredi soir, Mark Rowley a déclaré qu'il ne ferait "pas de commentaires sur l'identité de l'assaillant (...), mais nous privilégions la piste du terrorisme islamiste", a-t-il ajouté. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.

Quelles réactions ?

Au Royaume-Uni, vêtue de noir, Theresa May a pris la parole pour une allocution prononcée devant le 10 Downing Streeet. "Les forces du mal ne nous diviseront pas", a-t-elle déclaré. Même discours pour le maire de Londres, Sadiq Khan : "Les Londoniens ne se laisseront pas intimider par le terrorisme". Dans la presse ce jeudi matin, les journaux qualifient l'attentat "d'attaque contre la démocratie".

En France, le président François Hollande a appelé Theresa May "pour lui présenter [ses] condoléances", a-t-il déclaré mercredi soir. "Elle est forte et se porte très bien". Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires Etrangères, est attendu ce jeudi au chevet des trois jeunes Français blessés.