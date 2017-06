Une camionnette a foncé samedi soir dans la foule sur le London Bridge. Les assaillants ont ensuite attaqué les passants au couteau. Quatre Français font partie des blessés

Les lieux de l'attentat continuent d'être quadrillés par un dispositif de sécurité très important © AFP / Chris J Ratcliffe

L'attentat a fait sept morts et 48 blessés dont quatre Français.

Les assaillants ont frappé au cœur de la capitale britannique, à London Bridge, peu après 22h locales (23h à Paris). Une camionnette blanche a alors foncé en zigzaguant sur la foule qui marchait sur le pont. Le véhicule s'est ensuite dirigé vers le quartier mitoyen de Borough Market où trois assaillants ont quitté le véhicule et ont commencé à poignarder les passants et les personnes se trouvant dans les bars.

Les lieux de l'attentat de Londres © AFP / Simon MALFATTO, Sabrina BLANCHARD

La police, arrivée extrêmement vite sur place, a abattu les trois assaillants huit minutes après avoir été appelée, a expliqué la chef de la police métropolitaine de Londres, Cressida Dick, au cours d'une conférence de presse dimanche matin. La police refuse pour l'instant de donner la moindre information sur l'identité des trois hommes.

Les terroristes portaient de fausses vestes piégées, ce qui explique les explosions entendues durant la nuit, alors que la police tentait de s'assurer que la menace était levée et recherchait les possible victimes, y compris dans la Tamise près du London Bridge.

Durant de nombreuses heures les Londoniens ont vécu dans l'angoisse alors que les hélicoptères survolaient la ville en tout sens, dans le bruit des sirènes conduisant les victimes dans cinq hôpitaux londoniens. Beaucoup de ceux qui se trouvaient dans les bars du quartier de Borough Market ont du y rester terrés de longues heures. On a vu des files d'hommes et de femmes, les mains levées, évacués par la police.

Quatre Français font partie des victimes

L'un de ces quatre Français se trouve dans un état grave.

L'ambassade de France au Royaume-Uni a mis en place un numéro d'urgence qu'il ne faut appeler que si on n'a pas réussi à rentrer en contact avec ses proches.

L'ambassade annonce également un renfort de sécurité pour le premier tour des élections législatives françaises, qui a lieu ce dimanche pour les Français de l'étranger, à Londres au Lycée Charles de Gaulle..

Troisième attentat en trois mois pour la Grande Bretagne

Cette attaque intervient moins de deux semaines après l'attentat qui a fait 22 morts le 22 mai à Manchester, lorsqu'un jeune Britannique d'origine libyenne s'est fait exploser à la sortie d'un concert de la pop star américaine Ariana Grande. L'attentat de Manchester avait été revendiqué par l'organisation djihadiste Etat Islamique.

Le 22 mars, également à Londres, un homme avait foncé sur la foule sur le pont de Westminster, tuant quatre personnes avant de poignarder à mort un policier.

Après l'attentat de Manchester, la Première ministre Theresa May avait élevé à son maximum le niveau d'alerte terroriste, avant de le ramener au niveau "critique", ce qui pourra lui être reproché.

Le parti conservateur britannique a annoncé suspendre sa campagne pour les législatives du 8 juin.