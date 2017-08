Le conducteur de la première voiture-bélier est toujours en fuite vendredi, après avoir fait 13 morts et des dizaines de blessés dans le cœur touristique de Barcelone.

Pour la police catalane, les deux attaques à la voiture-bélier de Barcelone et Cambrils sont liées. © AFP / JAVIER SORIAN

La Catalogne a été frappée jeudi par deux attentats commis à quelques heures d'intervalle, le premier dans à Barcelone sur la Rambla, l'avenue principale de la capitale catalane, le second sur la promenade en bord de mer de la cité balnéaire de Cambrils, à 120 km plus au sud.

Attaques coordonnées

Au total, on dénombre pour le moment 13 personnes tuées dans la première attaque et une centaine de blessés. Deux personnes ont été interpellées, un Espagnol et un Marocain, mais le conducteur du véhicule meurtrier, une camionnette blanche, est toujours dans la nature. Décrit par un témoin, il s'agirait d'un "homme très jeune, d'une vingtaine d'année, au visage mince".

A Cambrils, le second attentat a fait sept victimes - six civils dont un grièvement et un policier. "Cinq terroristes" présumés y ont été abattus. Les ceintures d'explosifs portées par certaines se sont avérées fausses.

Une troisième personne a été interpellée vendredi matin à Ripoll, une centaine de kilomètres au nord de Barcelone.

► LIRE AUSSI | Un second attentat à Cambrils, au sud de Barcelone, cinq terroristes tués

Des questions se posent également sur un troisième événement meurtrier, une explosion dans la ville d'Alcanar, à 200km de Barcelone survenue jeudi à l'aube dans une maison. La police ne donne pour le moment pas de précisions, mais elle pense que cette explosion est liée aux attaques à la voiture-bélier survenues par la suite. Cette explosion a fait un mort et, selon une source policière, les habitants de la maison préparaient des explosifs à l'aide de bonbonnes de gaz. Lors d'un autre incident, dont on ignore s'il est lié aux autres, la police a abattu jeudi un homme qui avait précipité sa voiture sur un barrage routier à Barcelone.

© Visactu

Treize personnes tuées, 26 Français blessés

Le bilan s'est rapidement alourdi jeudi soir, le gouvernement espagnol confirmant la mort de treize personnes et de nombreuses personnes blessées. "Nous pouvons confirmer qu'il y a 13 morts et plus d'une centaine de blessés" a déclaré Joaquim Forn, le responsable de l'Intérieur du gouvernement régional catalan.

A Cambrils, une personne est grièvement blessée parmi les six passants fauchés sur la promenade près de la plage. Un policier a également été blessé.

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a décrété trois jours de deuil national à partir de ce vendredi. Une minute de silence aura également lieu à midi vendredi, en solidarité avec les victimes des attentats. Sur place immédiatement après l'attaque de Barcelone, il a déclaré à la presse : "Nous sommes unis dans la douleur. Mais nous sommes surtout unis par la volonté de mettre fin à cette folie et cette barbarie".

Jean-Yves Le Drian a précisé vendredi matin que 26 Français ont été blessés dans ces attaques, dont au moins 11 le sont gravement. Le ministre des Affaires étrangères, qui a "exprimé toute [s]a sympathie" à "ces compatriotes ainsi qu'à leurs proches". Il a précisé se rendre à Barcelone dans la journée pour rendre visite aux Français blessés.

Au moins 24 nationalités sont pour le moment touchées. Jeudi soir, le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders confirmait la mort d'une femme belge.

Revendications du groupe État islamique

Le premier attentat, dans la capitale catalane, a rapidement été revendiqué par le groupe État islamique par l'intermédiaire de son agence de presse. L'organisation terroriste reste pour le moment silencieuse quant à la seconde attaque, à Cambrils.

L'attaque à la voiture-bélier est un scénario désormais classique : une grande ville touristique, une artère bondée, une camionnette blanche qui descend l'avenue à grande allure, zigzagant dans la foule et projetant au passage les victimes sur le sol.

L'Espagne, cible potentielle ?

L'Espagne n'est pourtant pas le pays avec le plus de djihadistes potentiels sur son territoire. En comparaison avec ses voisins européens, l'Espagne a vu peu de ses résidents partir pour la Syrie et l'Irak en comparaison de ses voisins européens : 200 d'entre eux ont rejoint les rangs du groupe État islamique (contre au moins 700 pour la France) Elle connait en revanche un nombre important de détenus dans des affaires terroristes.

Écouter

Malgré des opérations policières préventives, l'Espagne abrite toujours des cellules terroristes. Selon le principal think tank espagnol le Real Instituto Elcano, des réseaux dormants depuis deux décennies se sont réactivés avec la montée du terrorisme islamiste dans le nord Mali et en Syrie. C'est en particulier le cas à Barcelone. La capitale catalane et ses environs sont devenus selon lui le principal foyer du terrorisme djihadiste en Espagne avec des connections internationales.

► ALLER PLUS LOIN | "Nous ne permettrons jamais qu'ils gagnent" : la presse espagnole au lendemain de l'attentat de Barcelone

► RÉECOUTER | Sébastien Pietrasanta : "Barcelone ressemble à ce que l'on a connu le soir du 13-Novembre"

► GÉOPOLITIQUE | "Pourquoi la Catalogne ?" par Anthony Bellanger

► RÉECOUTER | Jean-Pierre Filiu : "Il faut que l'Europe se dote d'une politique commune face à cette menace commune"