En marge du conflit russo-ukrainien, circule une fausse couverture du "Time" sur les réseaux sociaux, qui associe le président Vladimir Poutine et Adolf Hitler. Œuvre d'un graphiste gallois, c'est loin d'être la première fois qu'une "une" du magazine américain est détournée.

Cette "une" n'a jamais été publiée par le Time Magazine : il s'agit d'un montage réalisé par un graphiste gallois. © Capture d'écran

C'est un grand classique, dont il faut se méfier sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, une fausse couverture de "Time" circule, notamment sur Twitter et Instagram, depuis plusieurs heures, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit. Elle représente le président russe Vladimir Poutine mêlée à une photographie d'Adolf Hitler, dont on peut voir une partie du visage et la moustache. Très partagée, y compris par des médias ukrainiens, cette "une" est en réalité un montage qui n'a de vrai que le titre, "The Return Of History", emprunté au dernier numéro du magazine américain.

L'œuvre d'un graphiste gallois

Cette 'une' "fait partie d'une série de trois images que j'ai créées le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, car j'ai trouvé que la couverture officielle de 'Time' manquait d'inspiration et de conviction", explique Patrick Mulder, le graphiste gallois à l'origine de cette couverture, contacté par France Inter. En effet, le 25 février, le magazine américain avait publié une nouvelle couverture avec ce même titre, "The Return Of History: How Putin Shattered Europe's Dreams" (Comment Poutine a brisé les rêves de l'Europe). Mais l'image venant l'accompagner est un char russe et non le visage du président Poutine.

"Je voulais créer quelque chose qui vienne s'ajouter à la conversation autour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie", poursuit le graphiste. Quant à la comparaison, "je l'ai faite parce Poutine utilise la même technique qu'Hitler avec l'Autriche notamment, affirmant que l'Ukraine fait partie de la Russie", explique Patrick Mulder.

Le "Time" souvent détourné

C'est en tout cas loin d'être la première fois qu'une "une" du célèbre magazine est détournée. En 2020, un dessin d'un illustrateur belge avait été réutilisé pour associer, là encore à Hitler, l'ancien président américain Donald Trump, comme nous l'expliquions dans un précédent article. La fausse 'une' de Time Magazine est un "grand classique de la désinformation sur Twitter, par laquelle n'importe laquelle de nos opinions serait aussitôt enluminée du prestige et de la fiabilité de la presse américaine", décrypte dans un tweet, le spécialiste des États-Unis Corentin Selin, jugeant que le titre de presse est en réalité aujourd'hui "une gloire du passé à la diffusion en berne".