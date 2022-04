La police est intervenue mardi matin dans le métro de New York suite à des tirs d'armes à feu. On compte au moins 13 blessés selon la police.

Plusieurs personnes sont touchées, les secours conseillent d'éviter la zone © AFP / SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le drame s'est déroulé en pleine heure de pointe, autour de 8h30 mardi matin selon la police. Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs d'armes à feu dans le métro new-yorkais, au niveau du quartier de Brooklyn. Au moins 13 personnes sont blessées, annonce un porte-parole des pompiers.

Plusieurs blessés par balles

La police a été prévenue par un appel d'urgence à 8h27. Une personne affirmait avoir été touchée par balles. Depuis, plusieurs vidéos et photos circulent sur les réseaux sociaux. On y voit plusieurs personnes à terre, blessées, avec des marres de sang, sur le quai et dans une rame à l'arrêt dans la station 36th Street, qui se trouve à Brooklyn.

D'après les premières images postées sur les réseaux sociaux, tirée d'un passager, les tirs ont eu lieu pendant que le métro était en train de rouler. Arrivés en station, les portes d'une rame s'ouvrent pour laisser s'échapper des passagers pris de panique, dans un nuage de fumée. Des blessés en sortent également.

Capture d'écran d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux par un passager du métro / Story Instagram

Sur Instagram, un passager du métro a partagé une vidéo filmée après les tirs. On voit plusieurs personnes à terre, en train de saigner. Un homme, qui semble être un employé du métro, demande aux personnes sur le quai de monter dans la rame. Une fumée gris-blanc semble encore également s'échapper d'une rame. Il a également filmé en dehors du métro, l'arrivée des secours. Un homme touché à la jambe est à terre, pris en charge par les secours.

Des engins explosifs retrouvés

Depuis, une porte-parole de la police a confirmé qu'une opération était en cours sur la zone et a demandé d'éviter le secteur. Un porte-parole des pompiers a également confirmé qu'au moins 13 personnes avaient été blessées. Les pompiers ont fait état d'"engins explosifs non déclenchés" découverts sur les lieux, ce qui n'a pas été confirmé par d'autres sources.

Selon les médias américains, qui cite une source policière, un homme avec un masque à gaz et une veste de chantier orange est activement recherché.