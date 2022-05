Un jeune de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école du Texas, faisant 19 morts chez les élèves et deux autres parmi les enseignants. Le drame, qui rappelle celui de l'école Sandy Hook en 2012, suscite une nouvelle fois des réactions d'effroi et relance le débat sur le contrôle des armes.

La police devant l'école primaire Robb où a eu lieu la tuerie © AFP / BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Une tuerie de plus dans une école aux États-Unis. Après Columbine, Sandy Hook ou encore Parkland, c'est une école à Uvalde au Texas qui a été le théâtre d'un nouveau drame : une jeune de 18 ans a ouvert le feu ce mardi dans une école primaire. Le bilan pour l'instant fait état d'au moins 21 victimes, dont 19 enfants. Et comme à chaque tuerie, les réactions politiques relancent le débat passionné mais stérile de la régulation des armes à feu.

Le tireur abattu par la police

L'attaque s'est déroulée en fin de matinée dans la ville d'Uvalde, près de la frontière mexicaine. Un jeune de 18 ans à peine, Salvador Ramos, qui venait d'acheter deux fusils d'assaut pour son anniversaire, s'est rendu sur place avec une des armes et un gilet par balles. Il a pénétré dans l'école élémentaire Robb, qui accueille tous les jours 500 élèves âgés de sept à dix ans, en majorité d'origine hispanique, et commencé à tirer.

À l'intérieur, c'est la panique. Enfants et adultes sont évacués en urgence, courant vers l'extérieur et s'éloignant de la zone. Ramos a abattu au moins 19 enfants et deux professeurs, avant d'être tué par la police.

Le mobile et le déroulé précis de l'attaque ne sont pas encore connus. Selon les autorités, Salvador Ramos avait été au lycée dans la région. Il aurait également tiré sur sa grand-mère avant de se rendre en voiture à l'école Robb.

"Allons-nous affronter le lobby des armes ?"

Le drame rappelle la fusillade de Sandy Hook, qui avait fait 26 morts dont 20 enfants en décembre 2012. Ou celles de Columbine (12 morts) en 1999, et plus récemment celle de Parkland (17 morts) en 2018. Des tueries qui ont à chaque fois relancé le débat sur la circulation des armes à feu dans le pays, sans pour autant aboutir à la moindre régulation.

Le président américain, Joe Biden, lors d'une allocution solennelle à la nation depuis la Maison Blanche, a une nouvelle fois appelé à réagir pour légiférer en faveur d'un plus grand contrôle. "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", a t-il lancé tout en se disant "écœuré et fatigué" de voir l'histoire se répéter. "Il est temps de transformer la douleur en action", a t-il ajouté.

Un obstacle parlementaire

Le sénateur du Connecticut (l'État où a eu lieu la tuerie de Sandy Hook), Chris Murphy, en a appelé à une mobilisation des parlementaires : "Il y a plus de fusillades de masse que de jours dans l’année. Nos enfants vivent dans la peur. Chaque fois qu’ils posent le pied dans leur classe, ils pensent qu’ils seront les prochains. Et qu’est-ce que nous faisons ? Pourquoi dépensez-vous tant d’énergie à être élus au Sénat si ce n’est pas pour résoudre un problème aussi existentiel que celui-ci ?"

Mais aux États-Unis, les défenseurs des armes sont encore puissants et toujours majoritaires quand il s'agit de légiférer. Le sénateur Républicain du Texas notamment, Ted Cruz dénonce une manœuvre politique : "Certains ont appelé à en profiter pour s'en prendre au deuxième amendement de citoyens qui respectent la loi", en référence à la Constitution qui garantit le droit du peuple de détenir et de porter des armes. "Nous avons vu par le passé que cela n'est pas efficace pour éviter ce genre de crimes", a t-il précisé, ajoutant que d'après lui, "la seule solution efficace pour protéger les enfants serait d'avoir des officiers de police armés dans les écoles".