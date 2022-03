Alors que l'offensive russe progresse en Ukraine, au moins 400 Français sont toujours présents dans le pays, selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui suit leur situation de près grâce à la cellule de crise activée 24/24h depuis une semaine.

Stéphane Romatet, directeur du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires Étrangères au Quai d'Orsay © Radio France / Hajera Mohammad

C'est un travail sans relâche, depuis une semaine, 7/7j, 24/24h, dans une salle du Quai d'Orsay à Paris. Les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères répond aux appels mais contactent également eux-mêmes les Français toujours bloqués en Ukraine, depuis le début de l'invasion russe, et dont l'évacuation n'est toujours pas d'actualité. Car, à ce stade, au moins 400 ressortissants français sont toujours présents dans le pays.

"Au début, nous avions une communauté estimée à environ 1.000 personnes sur place, dont les ayants-droits qui sont essentiellement les compagnes ou compagnons des Français", détaille à France Inter Stéphane Romatet, le directeur du centre de crise et de soutien du ministère. "Aujourd'hui, nous savons de manière à peu près sûre que nous avons entre 330 et 340 Français qui ont déjà quitté l'Ukraine et qui sont passés par les postes-frontières dans les pays autour, en particulier en Pologne. Un certain nombre de Français sont aussi en route, surtout depuis la nuit dernière, au moins 230 sont en mouvement pour quitter le pays", ajoute-t-il, précisant que "à ce stade", aucun blessé ou mort parmi nos compatriotes présents en Ukraine n'a été recensé.

"Tout faire pour sortir les Français"

Stéphane Romatet indique que, "compte tenu du risque d'une offensive imminente russe sur la capitale", la consigne envoyée aux ressortissants français qui sont actuellement dans la région de la capitale est "de prendre leurs dispositions pour la quitter". Mais le directeur du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay alerte sur les autres situations "plus difficiles", "avec des Français encore à l'est du pays - une cinquantaine - et des bombardements russes sur la ville de Kharkiv".

"Notre souhait c'est de tout faire pour sortir les Français, c'est notre devoir, mais l'Ukraine est une zone de guerre, impossible d'envoyer des avions, impossible d'envisager de mettre en place des autobus depuis un pays frontalier pour aller les chercher, les regrouper et faire ensuite le chemin en sens inverse", poursuit-il. Le ministre des Affaires étrangères ajuste "en temps réel" et partage les informations "sur toutes les autres voies possibles, sur les initiatives individuelles, les convois organisés par d'autres Français ou Européens, sur les trains".

Le directeur du centre de crise et de soutien du ministère répond aux critiques et assure que "l'ambassade de France reste présente" malgré son déplacement de Kiev à Lviv, pour des raisons de sécurité. "Elle est opérationnelle avec un numéro qui fonctionne pour la joindre", dit Stéphane Romatet, précisant qu'il comprend "la détresse des Français et parfois cette colère".