Au moins 44 personnes ont été tuées, selon un bilan provisoire, et plusieurs dizaines d'autres sont blessées, après une bousculade géante au sein d'un pèlerinage qui réunissait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce rassemblement juif orthodoxe avait lieu dans le nord d'Israël.

Toute la nuit, les secouristes ont tenté de dégager les blessés et victimes © AFP / Handout / United Hatzalah

C'était le premier grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de Covid : dans la nuit de jeudi à vendredi, un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays a tourné à la catastrophe. Vendredi matin, le bilan, encore provisoire, s'élevait à au moins 44 morts, et de nombreux blessés.

Au moins 44 personnes ont été tuées dans cette bousculade géante © AFP / David COHEN / JINI PIX

Les secouristes avaient, dans un premier temps, évoqué l'effondrement d'un gradin, avant de parler d'une "bousculade", dont les circonstances sont encore inconnues. Mais les images relayées sur les réseaux sociaux montrent une procession dans une foule très compacte. Il y a des personnes "écrasées" qui ont "perdu conscience", selon l'organisation United Hatzalah.

Vendredi matin, les équipes de secours toujours sur place pour tenter de prendre en charge les nombreuses victimes © AFP / JACK GUEZ

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé la population à "prier pour sauver les blessés", dans un tweet, alors que sur place, des dizaines d'ambulance évacuaient encore des corps sans vie et des blessés, et que la situation semblait tendue entre pèlerins et forces de l'ordre. Six hélicoptères ont également été affrétés pour transporter des blessés, notamment vers Jérusalem et Tel-Aviv.

L'un des hélicoptères affrétés pour évacuer les victimes et blessés © AFP / JALAA MAREY

Le pèlerinage réunissait plusieurs dizaines de milliers de personnes – quelque 10 000 personnes étaient autorisées, mais 650 bus (soit 30 000 personnes) étaient en réalité attendus, et selon la presse locale, il pouvait y avoir presque 100 000 participants.

Les images du pèlerinage avant la catastrophe montrent une foule très compacte dans les gradins © AFP / JALAA MAREY

Cet événement, le premier événement de masse depuis le début de la pandémie de Covid, avait lieu à l'occasion de la fête de Lag Baomer, une fête religieuse qui commémore par ailleurs la fin d'une épidémie qui a touché les écoles talmudiques au IIe siècle de l'ère chrétienne.