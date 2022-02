Les présidents français et russe ont échangé pendant 1h40 au téléphone ce samedi. Emmanuel Macron a averti Vladimir Poutine qu'un "dialogue sincère n'était pas compatible avec une escalade" militaire à la frontière ukrainienne. Le Kremlin dénonce des "spéculations provocatrices".

Emmanuel Macron s'était déjà entretenu pendant plus de cinq heures lundi avec son homologue russe à Moscou © AFP / SEBASTIEN BOZON

Cinq jours après leur long tête à tête au Kremlin, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont de nouveau entretenus - cette fois au téléphone - au sujet de la crise en Ukraine, ce samedi. Au cours de cette discussion qui a duré 1h40, les deux dirigeants ont tous les deux "exprimé une volonté de poursuivre le dialogue", a fait savoir l'Élysée dans un communiqué. Emmanuel Macron s'est aussi "fait le relais des inquiétudes de ses partenaires européens et de ses alliés", avertissant le président russe qu'un "dialogue sincère" n'était "pas compatible avec une escalade", a également indiqué la présidence de la République.

D'après une source élyséenne, Emmanuel Macron a redit à Vladimir Poutine sa "détermination à réagir s'il décidait une opération militaire en Ukraine". Durant cet échange, Vladimir Poutine a qualifié de "spéculations provocatrices" les déclarations portant sur une invasion imminente de l'Ukraine, selon un communiqué du Kremlin.

Une question de jours ?

L'effort diplomatique se poursuit. Après cet appel à la France, Vladimir Poutine a également échangé au téléphone avec le président des États-Unis, Joe Biden. Alors que la Russie a déployé plus de 100 000 hommes aux frontières ukrainiennes, et mène également des manœuvres en mer Noire et au Bélarus, les États-Unis se montrent de plus en plus alarmistes sur la menace militaire pesant sur l'Ukraine. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a ainsi déclaré vendredi devant la presse qu'une invasion russe pourrait débuter "pendant les Jeux olympiques", qui se tiennent jusqu'au 20 février à Pékin.

L'ambassade américaine à Kiev a ordonné samedi le départ de son personnel. La France recommande désormais à ses ressortissants d'éviter les voyages en Ukraine. La liste des pays appelant leurs ressortissants à partir ne cesse elle de s'allonger, avec notamment la Belgique, Le Luxembourg, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada, la Norvège ou encore l'Australie, le Japon et Israël. Moscou a aussi rappelé une partie de son personnel diplomatique, affirmant craindre des "provocations" adverses.

Le groupe KLM a également annoncé ce samedi suspendre les vols vers l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre.