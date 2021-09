Depuis le 1er septembre, une nouvelle loi interdit l'avortement à plus de 6 semaines de grossesse dans l'état du Texas. Une législation des plus restrictives au nom de laquelle un médecin texan, ayant récemment admis l'avoir enfreinte, a été poursuivi par deux personnes.

Des militant.e.s pour le droit à l'avortement se sont rassemblé.e.s le 11 septembre dernier au State Capitol à Austin, Texas, après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. © AFP / Jordan Vonderhaar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Depuis ce début de semaine, un médecin de San Antonio au Texas est visé par deux plaintes pour avoir pratiqué un avortement sur une femme ayant dépassé les six semaines de grossesse. Un acte défiant désormais la loi.

Car au Texas, une nouvelle législation adoptée au mois de mai et entrée en vigueur le 1er septembre dernier stipule que toute grossesse au cours de laquelle un battement de cœur est détecté ne peut être avortée. Un laps de temps assez court, puisque la plupart des activités cardiaques fœtales sont repérées dès six semaines de grossesse.

Or, les défenseurs du droit à l'avortement estiment que 85 à 90% des femmes ayant besoin d'avorter au Texas sont enceintes d'au moins six semaines, notamment car elles découvrent leur grossesse trop tardivement. Les viols et incestes ne font pas exception à cette nouvelle règle. Il s'agit donc d'une quasi-totale interdiction de l'avortement dans l'État. Jusque-là, et depuis 1972, la loi en vigueur au Texas autorisait les avortements jusqu’à 22 semaines de grossesse.

"Je ne peux pas rester les bras croisés et nous regarder revenir en 1972."

Si la plupart des médecins se sont vus dans l’obligation de rediriger ses patientes vers les cliniques des états voisins, notamment en Louisiane, un médecin dénommé Alan Braid a choisi de braver la loi. Dans une tribune publiée par le Washington Post le 18 septembre dernier, l'homme a publiquement affirmé avoir pratiqué un avortement sur une femme ayant dépassé les six semaines. "J'ai des filles, des petites-filles et des nièces. Je crois que l'avortement est un élément essentiel des soins de santé" a-t-il écrit "Je ne peux pas rester les bras croisés et nous regarder revenir en 1972."

“Et c'est pourquoi, le matin du 6 septembre, j'ai proposé un avortement à une femme qui, bien qu'encore dans son premier trimestre, était au-delà de la nouvelle limite de l'État. J'ai agi parce que j'avais un devoir de diligence envers cette patiente, comme je le fais pour tous les patients, et parce qu'elle a un droit fondamental à recevoir ces soins.”

Marc Hearron, avocat principal du Center for Reproductive Rights, un groupe de défense des droits à l'avortement qui représente Alan Braid, a annoncé que le médecin avait effectué une échographie ayant détecté une activité cardiaque avant de pratiquer l'IVG. Cela signifie que la procédure a en effet violé la nouvelle loi de l'État.

Au courant des poursuites judiciaires qu'il encoure, le docteur Braid reconnait alors avoir pris un risque personnel, "c'est quelque chose en quoi je crois fermement". Deux jours après sa prise de parole publique, le médecin est visé par plusieurs plaintes.

Déjà deux plaintes contre le médecin

Deux avocats aujourd'hui radiés du barreau ont intenté des poursuites ce lundi contre Alan Braid. Originaire de l'Arkansas, Oscar Stilley, qui purge une peine de 15 ans en détention à domicile pour fraude fiscale, déclare avoir choisi de mener cette action en justice après avoir lu l'article du docteur Braid dans le Washington Post. Stilley assure qu'il n'est "pas pro-vie" et veut simplement "défendre" la loi.

La deuxième plainte a été déposée par Felipe Gomez, originaire de l'Illinois, qui se décrit comme un "plaignant Pro Choice" dans le procès. L'homme explique dans une interview que sa plainte sert à contester cette loi qu'il juge "illégale telle qu'elle est écrite et telle qu'elle est appliquée" et qu'il voit comme "une intrusion du gouvernement dans les décisions de soins de santé privés".

Ces poursuites pourraient être les premières d'une longue liste. Car en plus de restreindre la pratique de l'avortement, cette loi, connue sous le nom de projet de loi 8 du Sénat, invite tous les citoyens américains, peu importe où ils vivent, à dénoncer et poursuivre les médecins ayant pratiqué un avortement après une cardiopathie fœtale, ainsi que toute autre personne ayant aidé ou encouragé la procédure.

Au moins 10 000 dollars pour les dénonciateurs

Les personnes dont l'action en justice est menée avec succès en vertu de la loi du Texas recevront au moins 10 000 dollars (8 500 euros), en plus des frais juridiques encourus. Une part de la loi qui pose également problème aux militants des droits à l'avortement. "Cela va conduire à un vrai Far West", craignent-ils, "dans lequel les justiciers poursuivraient toute personne associée à un avortement, des chauffeurs de taxi aux parents des femmes enceintes, afin de gagner un gain".

L'American Civil Liberties Union a de son côté déclaré que, le respect de la loi reposant sur les citoyens plutôt que sur les responsables politiques et autorités locales, cela pourrait créer des "chasseurs de primes" d'avortements. Le Texas pourrait-il en arriver là ? En tout cas, cette nouvelle loi n'a certainement pas fini de faire parler d'elle.