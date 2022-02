Pour la première fois, la cérémonie des Brit Awards, qui se tient ce mardi, remettra les prix d''artiste de l'année" et d'"artiste international de l'année". Après une polémique l'an dernier, les organisateurs expliquent vouloir aller vers davantage d'inclusivité.

La chanteuse Dua Lipa, ici lors de la cérémonie de l'année dernière, restera la dernière artiste aux Brit Awards à être sacrée "meilleure artiste féminine britannique de l'année". © Getty

Une page se tourne aux Brit Awards, l'équivalent britannique des Victoires de la Musique. La cérémonie, qui récompense les meilleurs artistes de l'année de l'industrie musicale, se tient mardi soir à Londres avec une nouveauté : il n'y aura pas de remise de prix en fonction du sexe. En effet, les organisateurs ont annoncé, en novembre dernier, la fin des catégories de genre.

La chanteuse Dua Lipa et le rappeur J Hus, sacrés "meilleurs artistes britanniques solos" féminin et masculin en 2021, resteront donc à jamais les derniers à être primés dans ces catégories. Cette année, de nouveaux prix sont créés et les artistes des deux sexes sont ainsi mélangés.

Parmi les nouveautés, la catégorie "Artiste de l'année", avec notamment parmi les nominés : Ed Sheeran, Adele ou encore la rappeuse Little Simz. Autre catégorie inédite : "Artiste international de l'année", dans laquelle on retrouve notamment quatre chanteuses ou rappeuses, dont Doja Cat, Billie Ellish et Taylor Swift, et un seul artiste masculin, à savoir l'américain Lil Nas X.

Une décision prise suite à une polémique l'an dernier

Les organisateurs des Brit Awards précisent qu'avec ces nouveaux prix, l'objectif est de célébrer les artistes "uniquement pour leur musique et leur travail, plutôt que pour la façon dont ils choisissent de s'identifier ou comme les autres peuvent les voir, dans le cadre de l'engagement des BRIT à faire évoluer l'émission pour qu'elle soit aussi inclusive et pertinente que possible."

Tom March, le président du BRIT et coprésident de Polydor Records estime qu'il est "important que les BRIT continuent d'évoluer et visent à être aussi inclusifs que possible. C'est tout à fait le bon moment pour célébrer les réalisations des artistes pour la musique qu'ils créent et le travail qu'ils font, sans distinction de sexe." De son côté, Geoff Taylor, le directeur général des Brit Awards ajoute que les Brit "ne sont pas seulement une célébration de la musique britannique, ils sont le reflet de la culture britannique. Les changements que nous apportons pour le spectacle de 2022 devraient signifier plus de nouveaux fans, plus d'engagement et une plateforme mondiale plus grande que jamais pour nos incroyables artistes."

Cependant, cette décision de ne plus faire de distinction entre les sexes, a en réalité été prise suite à une polémique qui a marqué l'édition 2021. L'artiste britannique et superstar Sam Smith, a été exclu des catégories genrées car il se définit comme non-binaire. Sur son compte Instagram, le chanteur avait expliqué attendre "avec impatience le moment où les remises de prix pourront refléter la société dans laquelle nous vivons". "Célébrons tout le monde, sans distinction de sexe, de race, d'âge, de capacité, de sexualité et de classe", ajoutait-il.