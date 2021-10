L'examen de 40 ans de données accessibles en open source montre que de nombreuses interpellations policières mortelles sont mal classées, le plus souvent lorsque la victime est noire ou d'origine hispanique.

L'installation "Say Their Names" rend hommage aux personnes tuées par la police, à Minneapolis aux Etats-Unis. © AFP / Yasin Ozturk - Anadolu Agency via AFP

Plus de la moitié de tous les homicides impliquant la police aux États-Unis ne sont pas signalés, selon une nouvelle étude publiée dans la revue médicale The Lancet, la majorité des victimes étant noires.

Les recherches ont été menées par l'Institut de statistiques pour la santé publique (IHME), à la faculté de médecine de l'Université de Washington. Elles révèlent qu'aux États-Unis, entre 1980 et 2018, plus de 55% des décès dus à des violences policières ont été soit mal classés, soit non signalés. Cela représente plus de 17 000 personnes manquantes, sur 30 800 victimes au total selon les chercheurs.

La population noire surreprésentée dans les crimes policiers non rapportés

Selon l'enquête, les Américains noirs sont plus susceptibles que tout autre groupe de mourir de faits de violences policières. Ils ont 3,5 fois plus de risques d'être tués par les forces de l'ordre que les Américains blancs.

"Les récents assassinats de personnes noires par la police ont attiré l'attention du monde entier sur cette crise urgente de santé publique, mais l'ampleur de ce problème ne peut être pleinement saisie sans données fiables", analyse dans The Guardian Fablina Sharara, chercheuse à la faculté de médecine de Washington et co-autrice de l'étude.

Le potentiel des données ouvertes

Pour bien comprendre la sous-déclaration des homicides impliquant la police, les chercheurs ont comparé la base de données du gouvernement qui suit la population américaine (le National Vital Statistics System — NVSS), avec des bases de données non gouvernementales et open source qui suivent la brutalité policière, par le biais des médias notamment.

Ils se sont basés sur trois sources principales : le projet "The Counted" (les Comptés) du Guardian, qui recense depuis deux ans les victimes de violences policières aux États-Unis, et les deux projets indépendants Fatal Encounters et Mapping Police violence. Ils ont ensuite extrapolé et analysé ces données, et ont obtenu un écart de 55% entre les sources officielles et les comptages citoyens.

Les données open source sont une ressource plus fiable et plus complète pour aider à éclairer les politiques publiques, qui peuvent prévenir la violence policière et sauver des vies.

Au total, selon l'étude, la base de données NVSS a mal classé près de 60 % de toutes les rencontres policières mortelles impliquant des Noirs américains. Le NVSS a également raté environ 50 % de tous les décès de personnes hispaniques impliquant la police et 33 % des décès impliquant des personnes d'autres origines.

Le document révèle par ailleurs que les hommes meurent de violences policières à des taux beaucoup plus élevés que les femmes. Il sont 30 600 à avoir perdu la vie entre 1980 et 2019 dans ce type d'incidents, contre 1 420 femmes.

Un problème systémique

"Le signalement inexact ou la classification erronée de ces décès dissimule le problème plus large du racisme systémique, qui est ancré dans de nombreuses institutions américaines, y compris les forces de l'ordre", poursuit Fablina Sharara.

Les chercheurs ont noté un important conflit d'intérêt au sein de la police américaine, dans le recensement des décès. Les coroners — officiers américains chargés d'enquêter sur les causes des décès violents ou obscurs, essentiellement des médecins légistes — sont souvent intégrés aux services de police, et peuvent ainsi être dissuadés de conclure à des morts causées par les forces de l'ordre. Ils sont formés à le signaler sur le certificat de décès, mais aucune case n'est prévue à cet effet.

Dans le cas de la très médiatique affaire George Floyd par exemple, policiers et médecins légistes ont d'abord insisté sur sa consommation de drogues et ses problèmes de santé pour expliquer son décès, malgré la vidéo le montrant agonisant sous le genou d'un policier blanc en mai 2020. Dans un second temps, Derek Chauvin a été reconnu coupable, et condamné en juin dernier à vingt-deux ans et demi de prison.

"Le même gouvernement responsable de ces violences est également chargé d'en faire rapport", résume la chercheuse.

Cette étude publiée par la revue médicale The Lancet est la première qui examine la sous-déclaration des violences policières et la surreprésentation des victimes non-blanches, sur une période si longue. Toutefois, les chercheurs précisent que d'autres enquêtes seront nécessaires pour examiner pleinement l'impact de la violence policière aux États-Unis.

Les données collectées ici n'incluent pas les policiers tués par des civils et les violences perpétrées par des policiers américains à l'étranger. Par ailleurs, les certificats de décès ne permettent pas d'identifier les personnes transgenres, masquant ainsi les violences policières spécifiques à leur égard.

"En tant que communauté, nous devons faire plus", alerte Eve Wool, scientifique co-autrice de l'étude. "Les efforts pour prévenir la violence policière et lutter contre le racisme systémique aux États-Unis — notamment l'utilisation de caméras corporelles qui enregistrent les échanges entre policiers et civils, et la formation à la désescalade de la violence — ont été très inefficaces", conclut-elle.