Après avoir été l'héroïne d'un documentaire sur Netflix, après avoir fait la une de tous les médias pour être l'élue la plus jeune du Congrès américain, la représentante démocrate de New York devient la super héroïne d'une bande dessinée.

L'élue démocrate à la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez © AFP / Lars Niki / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elle a 29 ans, elle a grandi dans le Bronx à New York, d'un père américain et d'une mère portoricaine. Alexandria Ocasio-Cortez incarne le renouveau du parti démocrate américain. AOC (c'est désormais comme cela qu'on l'appelle) est devenue une star, grâce à sa détermination, sa verve et sa volonté de promouvoir un socialisme démocratique. Avec elle, le terme "socialiste" n'est plus tabou pour une partie des Américains.

Les 10 couvertures de la bd consacrée à la Représentante au Congrés américain Alexandria Ocasio-Cortez / Collectif

L'histoire d'Ocasio-Cortez et la force des nouveaux arrivants contre l'establishment

C'est un comic book de 52 pages, avec dix couvertures différentes, intitulé "AOC et la force des nouveaux arrivants" et publié par la maison d'édition Devil’s Due First Comics, qui n'en n'est pas à son coup d'essai en matière de bd politiques. Dans le New York Times, le directeur de la maison d'édition dit avoir été inspiré par la jeune femme et avoir voulu lui consacrer une bande dessinée, comme il l'avait fait auparavant pour Barack Obama. Une BD sur Bernie Sanders, candidat à la primaire démocrate en vue de la présidentielle de 2020, sera publiée quant à elle le 3 juillet.

L'une des couvertures de la bd sur Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune Représentante au Congrés américain / Joel Herrera

L'idée est de rendre hommage à l'élection du groupe de nouveaux arrivants le plus divers de l'Histoire. Personne n'est épargné dans cette satyre de la vie et de la politique à Washington.

La représentante démocrate au Congrés américain Alexandria Ocasio-Cortez nouvelle héroïne d'une bande dessinée / Capture d'écran

Allusion à la vidéo de la danse d'AOC critiquée par les républicains

Alexandria Ocasio-Cortez a été élue en novembre 2018 représentante du 14e district de New York à la Chambre des Représentants à Washington. Elle est ainsi devenue à 28 ans la plus jeune élue du Congrès. Avant la cérémonie de sa prestation de serment, en janvier 2019, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux. Vidéo où AOC danse dans un clip de levée de fonds de l'Université de Boston.

Cette vidéo a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux... Avant que l'élue elle-même publie une nouvelle vidéo de danse, au Congrès cette fois, en forme de pied-de-nez à ses détracteurs qui ne s'attendaient pas à ce qu'elle assume l'épisode à ce point.

La bande dessinée revient sur cet épisode en affirmant : "Certains disent que la danse et les démocrates ne vont pas ensemble". Suit une liste d'exemples de danses célèbres mettant en scène Ronald Reagan, Georges Walker Bush, Bill Clinton :

Dans la BD sur AOC, allusion à la video critiquée par les républicains où l'élue démocrate danse sur un clip étudiant / Capture d'écran/ dessins Peter Rostovsky

