Comment s’organise l’aide pour celles et ceux qui sont restés là-bas ? Comment accueillir les réfugiés ici ? Témoignages d’Ukrainiennes et Ukrainiens, échos de la mobilisation en France et détails pratiques avec les associations impliquées.

Toute au long de la journée, France Inter vous propose :

Toutes les heures, dans les flashs

Des témoignages d’Ukrainiens

Le 5/7de Laetitia Gayet

Le grand angle

Le 7-9 de Jérôme Cadet et Alexandra Bensaid

- Le zoom de la rédaction de Delphine Evenou avec des comédiens ukrainiens à Strasbourg

- Les invités de 7h50 : Caroline Janvier, députée LREM du Loiret, présidente du groupe d'amitié France-Russie et Valéria Faure-Muntian, députée LREM de la Loire, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine

Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi

Avec Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix Rouge, Ismaïl Hassouneh, secrétaire national du Secours Populaire, Maxime, professeur d’anglais résidant à Kharkiv, Maria Solyanyk, étudiante française d’origine ukrainienne à l’Université de Nanterre, en pleine création de son association pour multiplier les actions solidaires, Camille Cocaud, créatrice de la plateforme https://www.weukraine.fr/, Suzette Fernandes, de l'association Hirond'ailes à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne et bien d'autres associations qui collectent et acheminement des dons vers un centre d'accueil à la frontière Pologne/Ukraine.

Le 13/14 de Bruno Duvic

En direct du local des scouts ukrainiens de Paris, dans le 19ème.

Avec des représentants de la communauté ukrainienne de France, Delphine Rouilleault, Directrice Générale de France Terre d'Asile et Philippe Testa, directeur adjoint des opérations de la Croix Rouge en Ukraine.

Le téléphone sonne de Christelle Rebière

Avec notamment Axelle Davezac, Directrice Générale de la Fondation de France

►►► Et aussi :

Affaires sensibles de Fabrice Drouelle

Semaine spéciale du mardi 1er au vendredi 4 mars

Emission spéciale en direct, dimanche 6 mars

