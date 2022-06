Pendant quatre jours, du 2 au 5 juin, des millions de personnes vont participer aux célébrations du jubilé de platine. Pour l'occasion, des centaines de produits dérivés sont en vente, pour le meilleur ou pour le pire. Nous vous avons concocté une petite sélection.

De nombreux produits dérivés sont en vente pour ce jubilé de platine. © Radio France / .

Au Royaume-Uni, les boutiques proposent des centaines de cadeaux et souvenirs du jubilé de platine d'Élizabeth II. Un jour historique, puisqu'elle est la première monarque anglaise à atteindre 70 ans de règne. Pendant quatre jours, du 2 au 5 juin, douze millions de Britanniques et de touristes devraient participer aux festivités organisées. Non sans repartir avec un (ou plusieurs) souvenirs. Une aubaine pour les vendeurs qui devraient faire un chiffre d'affaires XXL.

Sur internet aussi, de nombreux produits dérivés sont mis en vente, parfois depuis le début de l'année. Signe de leur succès, la boutique officielle de Buckingham Palace s'est mise en pause, plus d'une semaine avant le début du jubilé. En cause : le trop grand nombre de commandes.

Si des centaines de produits sur le thème du jubilé sont vendus, vous ne verrez pas, ou très rarement, le visage de la Reine sur un torchon, une serviette ou sur des chaussettes. Le business des produits dérivés autour de la monarque a beau rapporter des millions d'euros, quelques règles implicites sont respectées : il serait inconcevable pour les britanniques de "salir" la reine sur un torchon, ou en mangeant dans une assiette où elle serait représentée. C'est pour cette raison qu'on ne trouve pas non plus tout et n'importe quoi en vente. Mais tout de même :

Une Barbie spéciale reine Élizabeth

Mattel a sorti cette Barbie fin avril, à l'occasion du jubilé de platine de la reine. / Mattel

Des produits dérivés... jusqu'à une Barbie à son effigie. La marque Mattel a proposé ce modèle à la vente au mois d'avril 2022, précisément le jour du 96e anniversaire d'Elizabeth, le 21. Robe longue couleur ivoire, ruban bleu orné de médaillons et diadème, la poupée s'est vendue très rapidement et devrait devenir un objet de collection.

Un serre-tête aux couleurs du Royaume-Uni

De nombreux serre-tête aux couleurs de l'Angleterre sont vendus spécialement pour ce jubilé.

Passer les célébrations habillé aux couleurs de l'Angleterre, c'est presque une obligation, notamment pour ceux qui vont assister aux parades organisées à Londres. De nombreuses boutiques vendent ces serre-têtes avec l'Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni.

Des chaussons roses avec l'Union Jack

Laines London commercialise ces chaussons en plusieurs couleurs. © / Laines London

Fêter les 70 ans de règne de la Reine, même à la maison. La maque anglaise Laines London propose donc ces chaussons, disponibles en différentes couleurs, avec un scintillant drapeau Union Jack en forme de cœur à gauche. Une couronne est également présente au milieu du drapeau. Une collection limitée vendu pendant cette année de jubilé.

Un kit de point de croix pour réaliser un mini corgi

Le magasin John Lewis propose ce kit pour broder un mini Cogi. / John Lewis

Une Barbie, de la nourriture et… un kit de point de croix. C'est ce que proposait la boutique John Lewis. Malheureusement, le produit est en rupture de stock sur son site internet, comme de nombreux autres souvenirs du jubilé en vente sur les différents sites internet britanniques.

Des "toppers" de la reine à mettre sur des cupcakes

Des "troppers" de la reine à disposer sur les cupcakes. / TheBespokeWorkshop1

Pendant les festivités, des millions d'anglais vont cuisiner, notamment pour les grands repas collectifs organisés le dimanche 5 juin. De nombreux "toppers" à disposer au dessus des cupcakes et muffins sont en vente, comme ici sur la plateforme esty, des "toppers" qui représentent la Reine dans des tenues de plusieurs couleurs.

Une assiette à présenter dans son salon

La boutique propose à la vente ces assiettes, collectionnées par de nombreux anglais. / SAJAKstore

Pour l'événement, plusieurs assiettes décoratives célébrant les 70 ans de règne d'Élizabeth II avec différentes décorations sont en vente comme cette assiette en rouge et bleu, aux couleurs de l'Angleterre, Comme l'expliquent certaines personnes sur les réseaux sociaux, elles l'exposent dans leur salle à manger ou salon en souvenir de ce moment historique.

Des biscuits corgi à envoyer par la poste

L'entreprise Biscuiteers propose d'envoyer ces biscuits par la poste / Biscuiteers

Biscuiteers propose d'envoyer une boîte de biscuits par la poste pour fêter le jubilé avec un proche. Des biscuits avec notamment deux corgi, la race de chiens favorite d'Élizabeth II.

Une cuillère avec photo de la reine

Un commerce vend différentes cuillères de ce type sur la plateforme esty. / SAJAKstore

Les collectionneurs et grands fans de la Reine sont également nombreux à acheter ces cuillères, avec le portrait d'Élizabeth II ou sa couronne. Une autre façon de garder un souvenir de ce jubilé de platine, qui ne devrait pas arriver à nouveau avant des années.

Un body pour bébé "team queen"

La marque a proposé des vêtements avec floqué "team queen !" pour petits et grands. / Hello

En Angleterre, le jubilé se fête dès son plus jeune âge, et les marques n'hésitent pas à proposer des produits pour les bébés ou jeunes enfants, comme ce body avec un dessin de la Reine et la mention "team queen !". Le site internet propose l'équivalent de ce modèle pour les plus grands, mais précise que ça n'arrivera plus à temps pour le week-end de célébrations.

Une montre Swatch "How majestic" en hommage à la reine

La marque de montres suisses Swatch a sorti une montre avec la reine Elizabeth II et son Corgi. / Swatch

Plusieurs grandes marques ont elles aussi saisi l'occasion du jubilé pour commercialiser un produit sur le sujet, à l'instar de Mattel et sa Barbie. Les montres Swatch ont donc proposé un modèle gent "How majestic", où l'on peut voir dans le cadran la Reine accompagnée de son corgi.