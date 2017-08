La police catalane fait état de morts et blessés. Le dispositif prévu en cas d'attentat a été déclenché. Un suspect se serait retranché dans un bar.

L'attaque à la camionnette à Barcelone, pourrait être un attentat © AFP / Josep LAGO

C’est sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, qu'un homme au volant d'une camionnette, a foncé ce jeudi après-midi dans la foule faisant un morts, selon un premier bilan, et une trentaine de blessés, dont dix graves. L'homme s'est retranché dans un bar a indiqué une source policière. "Il n'y a pas eu de tirs", a précisé la police Catalane qui dit rechercher au moins deux personnes et qui penche depuis quelques minutes pour l'attaque terroriste.

La zone a été bouclée par un cordon de sécurité

Des policiers ont demandé aux commerçants à proximité de laisser entrer les passants et de baisser les rideaux derrière eux. Le plus gros de la foule a été repoussée au delà de place de Catalunya, les stations de metro et de chemin de fer ont été fermées.

Matthieu Mondoloni se trouve sur place

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a fait savoir qu'il était en contact avec tous les services. "La priorité: soigner les blessés des Las Ramblas et faciliter le travail des forces de sécurité".

► Le consulat général de France met en place un numéro d'urgence : (00 34) 93 270 30 35.

Les attaques à la voiture ou au camion se multiplient

Ce mode opératoire a déjà utilisé lors des attentats de Nice, Londres ou Berlin. Des attentats imputés ou revendiqués par le groupe Etat islamique. L'Espagne, troisième destination touristique au monde, n'a pas connu d'attentats depuis 2004, contrairement à d'autres capitales européennes.