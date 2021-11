D'où viennent les images de la crise frontalière en Biélorussie ? De BelTA, l'agence de presse proche du pouvoir. Utilisées pour la propagande par le président Loukachenko, elles sont tout de même reprises par la presse mondiale, dans un exercice d'équilibriste entre devoir d'informer et importance de contextualiser.

Les photographies côté biélorusse montrent beaucoup la détresse des réfugiés © AFP / BelTA

Leonid Shcheglov, Ramil Nasibulin, Oksana Manchuk : ces trois noms ne vous disent probablement rien mais ils sont dans vos journaux et illustrent sur le web les articles au sujet de la crise des réfugiés à la frontière polo-biélorusse. Ils sont photographes, prennent des clichés de ces femmes et ces hommes en détresse en Biélorussie, et voient leur travail acheté par de nombreuses agences de presse (l'AFP, AP et Reuters notamment) qui les vendent par la suite à des médias. Sur notre site notamment, nous avons déjà publié leurs clichés pour illustrer nos articles.

Leonid Shcheglov, Ramil Nasibulin, et Oksana Manchuk ont un point commun : ils sont tous les trois photojournalistes pour BelTA, l'agence étatique de presse en Biélorussie. Un organisme aux mains du pouvoir, qui se trouve être la seule source d'images de cette crise du côté biélorusse. C'est d'autant plus un problème que le président Loukachenko est accusé par de nombreux pays (la Pologne, l'Allemagne et la France notamment) de manipuler cette tragédie à des fins politiques.

BelTA, "voix de son maître"

BelTA n'a rien d'une agence de presse indépendante. "C'est la voix de son maître", tranche Alexandra Goujon, maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne, spécialiste de la Biélorussie. Le pays se classe à la 158ème place du Classement mondial de la liberté de la presse 2021 de Reporter Sans Frontières, "le plus dangereux en Europe pour les journalistes" en raison des "arrestations massives de journalistes et de blogueurs critiques" ou encore du "blocage de sites d’information de référence". Une situation qui a empiré en août 2020 avec le mouvement de contestation né suite à la réélection contestée de l'autocrate, au pouvoir depuis 1994. "Il y a trois sources pour savoir ce que dit le pouvoir : le site du président, BelTA et la télévision nationale [Belteleradio, NDLR]." Des organes de propagande au plus près du pouvoir : "Vous avez quasiment en instantané les réunions du conseil des ministres avec Loukachenko !" C'est autant son organisation que son traitement de l'information qui pose problème.

C'est le président Alexandre Loukachenko en personne qui nomme son dirigeant. Irina Akulovitch est arrivée à la tête de l'agence en 2018, après avoir travaillé pendant plusieurs années à Belteleradio. Selon le journal d'opposition Nasha Niva (réprimé par le pouvoir), elle serait très proche du couple Loukachenko, aurait fait campagne pour sa réélection en 2015 et serait devenue l'une des idéologues du régime. Puissante femme de médias, elle est également élue depuis 2016 au Conseil de la République (la chambre haute du Parlement), représentante de la région de Mogilev, d'où est originaire Loukachenko. À titre de comparaison, cela reviendrait à ce qu'Emmanuel Macron nomme à la tête de l'AFP un sénateur acquis à sa cause.

Irina Akulovich est directrice générale de BelTA depuis 2018. © Getty / Sergei Bobylev

La mainmise du pouvoir sur les médias n'est pas récente. En 2012, les directeurs généraux de BelTA et BelTelecom, ainsi que plusieurs patrons de médias et membres de l'administration ont été sanctionnés par le Conseil de l'UE et certains interdits d'entrée sur le territoire européen, pour avoir relayé "la propagande d'état dans les médias, soutenant et justifiant la répression de l'opposition et la société civile", après les manifestations dénonçant la victoire de Loukachenko à la présidentielle de 2010 avec près de 80% des suffrages. Plusieurs candidats malheureux à la présidence ont d'ailleurs été condamnés à des peines de prison, accusés d'avoir causé des émeutes post-électorales.

Montrer l'humanité du régime

BelTA fournit donc des informations aux médias du monde entier, mais est surtout la chaîne de télévision Bélarus 1, la principale source d'information à disposition des biélorusses, via son site belta.by, avec articles, photos et reportages vidéo. Sur le traitement de l'information, Alexandra Goujon déplore que "côté biélorusse, on n'a quand même aucune information indépendante, sachant que les journalistes indépendants sont soit emprisonnés, soit en exil. La grosse propagande depuis plusieurs jours, c'est de montrer que le régime est là pour aider les migrants, donc qu'ils apportent du bois, qu'ils apportent de l'aide humanitaire, du soutien médical, etc. L'idée, c'est de montrer à l'humanité du régime et l'inhumanité des Polonais."

Un migrant en pleurs avec les autorités polonaises en arrière plan © AFP / Leonid SHCHEGLOV

Comme de nombreux sites et agences de presse, ils existent aussi dans d'autres langues, dont l'anglais. "Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est ce que BelTA dit en russe, et ce que BelTA dit en anglais", constate l'universitaire. "Ça s'est notamment vu au moment de la contestation l'année dernière, le discours n'est pas tout à fait le même. Avec BelTA en anglais, ils savent très bien à qui ils s'adressent, c'est parfois moins virulent, plus conciliant. BelTA en russe est vraiment destiné à la population locale."

Une information différente pour les Biélorusses

Le traitement de l'actualité est effectivement souvent différent entre le site BelTA biélorusse et celui en anglais. Les deux versions reprennent les mêmes informations, mais peuvent être présentées différemment, avec une volonté sur belta.by de mettre en valeur l'émotion des images et le beau rôle du pouvoir. Les photos sont d'ailleurs plus nombreuses dans ces articles à destination des biélorusses, montrent beaucoup plus des situations avec des enfants en pleurs, comme pour amplifier la détresse des images. Mais ce n'est pas la seule différence. Un article titré "Réfugiés à la frontière Biélorussie-Pologne : nos enfants ont faim et sont malades" en anglais donne en version originale "'Nous sommes inquiets pour les enfants, ils ont faim et froid' : des réfugiés à propos de leur nuit froide sur du béton près de la frontière".

Un même article de BelTA, en version anglaise à gauche et en version originale traduite en français. © AFP / Capture d'écran

Les biélorusses lisent aussi que leur gouvernement est à nouveau venu en aide aux réfugiés en leur distribuant une aide humanitaire, précision absente dans la version anglaise. BelTA explique également dans les deux articles que la liberté de la presse est totale dans le pays et que les journalistes biélorusses comme étrangers sont les bienvenus, mais sur belta.by, le paragraphe est en gras. C'est d'ailleurs la seule partie de l'article à bénéficier de cette particularité typographique.

Les deux phrases d'un même article en anglais et version originale © AFP / Capture d'écran

Pas un problème de véracité des faits

Les photos prises par Leonid Shcheglov, Ramil Nasibulin, et Oksana Manchuk sont donc achetées par les médias du monde entier, à travers d'autres agences de presse comme l'Agence France Presse. "_Notre photographe qui vivait en Biélorussie a déménagé en Ukraine il y a quelques mois_. Il avait fait face à des intimidations et se sentait menacé", précise le rédacteur en chef photo international de l'AFP, Stéphane Arnaud. Par défaut, la seule source côté biélorusse est donc BelTA. "Nous avons tenté de multiplier les sources, notamment en contactant des migrants pour qu'ils prennent des photos, mais pour l'instant ça n'a pas été fructueux."

Le fait de ne diffuser que les images de BelTA "qui travaille avec l'aval du gouvernement" a donc posé beaucoup de questions à l'agence, mais les mêmes questions "que nous nous posons dans chaque situation où nous ne sommes pas en mesure d'avoir nos propres sources". Dans le cas présent, ce n'est pas comme avec la "Corée du Nord", pays tellement fermé qu'on "ne peut pas vérifier si les images sont fausses, montées" ou même mises en scène. Pour Stéphane Arnaud, avec BelTA, "on sait où les photos sont prises et qu'elles sont fidèles aux évènements". Il ajoute : "Nous avons plus un problème de diversité des sources que de véracité des faits." Libre ensuite aux organes de presse qui publient les photos d'apporter le contexte nécessaire pour comprendre le déroulé des faits.

Vers un retour des journalistes étrangers

Dans l'un de ses récents reportage d'ailleurs, le journaliste de BBC News, Steve Rosenberg, correspondant à Moscou et l'un des rares à avoir reçu une autorisation de travailler en Biélorussie par le régime, montre la confrontation violente entre réfugiés et forces de l'ordre polonaises qui échanges pierres contre jets d'eau. Il explique : "Ces images sont à n'en pas douter les scènes qu'Alexandre Loukachenko veut voir diffusées dans le monde." Le traitement de cette actualité pourrait évoluer dans les prochains jours, puisque les autorités biélorusses semblent vouloir laisser plus de journalistes étrangers arriver sur le territoire pour suivre les évènements. "Il est évident que les Biélorusses vont essayer de les amener à des endroits où ils pensent que l'image qui va être envoyée va être une image qui va mettre la Pologne dans une mauvaise lumière plutôt que la Biélorussie", résume un confrère, journaliste européen dans la région, qui vient de recevoir son accréditation et préfère garder l'anonymat à quelques jours d'un retour en Biélorussie.

"La question à laquelle il faut réfléchir, c'est comment faire une couverture correcte tout en étant contraint. Je n'ai pas envie de leur donner une excuse pour m'ôter mon accréditation. Je suis curieux de voir de mes propres yeux comment exactement ils gèrent les journalistes, à quel point ils laissent une liberté. Mais je me demande aussi si ça les dérange beaucoup quand on ont dit la vérité sur ce qu'ils font. La plupart des Biélorusses ne vont pas voir la couverture des médias étrangers et ils ne vont pas non plus, pour beaucoup d'entre eux, voir le travail des journalistes biélorusses indépendants qui existent encore, qui sont en exil pour la plupart."