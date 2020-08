Deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par la rivale du président biélorusse, après le scrutin de dimanche, interrogent sur leur sincérité. Svetlana Tikhanovskaïa y annonce avoir décidé librement de quitter son pays et appelle à ne plus manifester.

Dans ces vidéos, l'opposante emblématique d’Alexandre Loukatchenko ne précise pas où elle se trouve, ni à quel moment elle s'exprime. L'enregistrement rendu public par l'agence d'État de Biélorussie la montre assise dans un canapé, lisant d'une voix monocorde un texte dans lequel Svetlana Tikhanovskaïa appelle au respect de la loi et à ne pas descendre dans la rue.

Selon ses partisans cette vidéo a été réalisée sous la pression, probablement lorsque la jeune femme a été retenue pendant des heures au siège de la Commission électorale.

Dans un autre enregistrement, Svetlana Tikhanovskaïa apparaît face caméra sur fond blanc et parle d'une voix tendue. L’opposante y explique qu’elle quitte le pays et admet que sa décision peut être mal jugée.

"J'ai pris une décision très difficile, je l'ai prise totalement seule et de manière indépendante. Je sais que beaucoup me comprendront, beaucoup de condamneront et beaucoup me haïront."