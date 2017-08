La communauté internationale exprime son inquiétude face à la surenchère verbale que se livrent depuis maintenant plusieurs jours Washington et Pyongang.

Donald Trump le 10 août 2017 © AFP / Nicholas Kamm

Donald Trump promet le feu et la fureur, sous entendu la guerre. La Corée du Nord, répond et menace l’île de Gam dans le Pacifique. Après Pékin,c'est Londres, Paris, et Berlin qui ont réagi et appelle à la retenue.

Le ton en tout cas est clairement partout à l'inquiétude, à commencer par le Japon qui a déployé ce matin son bouclier antimissile.

En France, Emmanuel Macron en a appelé à la responsabilité de tous.

Sergei Lavrov le chef de la diplomatie russe, est lui aussi très inquiet, comme Angela Merkel, qui conspue l'escalade verbale entre les deux pays.

Une madman theory mal maîtrisée par Trump

Le président chinois Xi Jin pPing a lui appelé Donald Trump pour lui demander d'éviter les mots et actes qui pourraient exacerber les tensions.

Beaucoup le disent : l'attitude de la Corée du Nord n'est pas une surprise, et la folie de ses dirigeants est peut être plus maîtrisée qu'il n'y paraient.

Mais le risque d'un dérapage est intense: car en face il y a aussi Donald Trump.

Les diplomates américains le racontent : à l'époque de la guerre froide, le président Nixon pratiquait de façon bien calculée la madman theory. C'est la théorie du fou, qui visait à persuader les pays du bloc communiste de son irrationnalité et de son instabilité.

Or nul ne sait aujourd'hui si cela peut s'appliquer à Donald Trump, ni quel pourrait être le scénario de sortie de crise qui permette à Pyongyang comme à Washington de sortir tête haute sans passer par la case militaire.