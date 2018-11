Le créateur de Bob l'Éponge Stephen Hillenburg est mort mardi. L'occasion de rappeler que son personnage de dessin animé naïf, vivant dans l'océan, alertait sur le réchauffement climatique en 2011 et était vivement critiqué par les républicains climato-sceptiques.

Bob l'Éponge © Maxppp / Julio PELAEZ

Stephen Hillenburg, dont le décès a été annoncé ce mardi, alertait sur le réchauffement climatique dans l'épisode "L'été sans fin" , présenté devant un parterre d'enfants invités le 20 juillet 2011 (Barack Obama est alors président) à la Maison blanche.

Or, dans l'épisode le patron de Bob l'Éponge, Mr Krabs se réjouit : "Grâce au CO2, le dioxyde de carbone, nous allons bientôt avoir des étés sans fin ! Et je pourrai lancer mon aqua-parc et faire de gros profits !"

"Génial et rentable ! Vive le big business" répond Bob l'Éponge, qui décide de brûler des pneus pour atteindre plus vite l'été sans fin. Mais l'air devient irrespirable et tous les habitants sont contraints de s'enfuir...

Bob l'Éponge, cible des conservateurs

Très vite, la chaîne conservatrice Fox News s'empare du sujet : elle accuse Nickelodeon, qui diffuse Bob l'Éponge, de faire du lobbying écologiste auprès des enfants. Tout un plateau d'"experts" accuse l'auteur d'imposer des affirmations "fausses car non prouvées scientifiquement !" et la Maison blanche de relayer ces informations.

Les journalistes sur le plateau de l'émission Fox and Friends reconnaissent "que la planète se réchauffe" mais assurent que rien ne prouve que c'est de la responsabilité humaine.

"Les scientifiques sont partagés sur le sujet" selon eux, affirmant qu'il pourrait ne s'agir que d'une variation météo. Ils expliquent alors que Bob l'Éponge n'est pas un dessin animé "si intéressant que cela, souvent difficile à comprendre".

