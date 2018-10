Le candidat d’extrême-droite et favori de l’élection présidentielle brésilienne Jair Bolsonaro ne s’en cache pas, il admire le président Trump. Comme son modèle américain, Jair Bolsonaro est aussi un adepte des sorties misogynes, racistes et homophobes.

Le candidat d'extrême-droite Jair Bolsonaro à Rio de Janeiro, le 25 octobre 2018 © AFP / CARL DE SOUZA

"Trump veut rendre sa grandeur aux Etats-Unis et moi aussi je veux un grand Brésil".

Les Noirs, les femmes et les gays dans le viseur

L’ancien capitaine de réserve ne tourne pas sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Ses cibles favorites : les Noirs ou afro-descendants comme on dit au Brésil, les gays et les femmes. En 2014, alors député fédéral de Rio de Janeiro, il s’adresse à sa collègue de gauche Maria do Rosario : "Je ne te violerai pas, parce que tu ne le mérites pas » en précisant plus tard dans une interview : "Elle est trop moche, ce n’est pas mon genre. Jamais je ne la violerai. Je ne suis pas un violeur, mais si je l’étais, je ne la violerais pas parce qu’elle ne le mérite pas"… Une saillie néanmoins minorée par un tweet le 25 août dernier "Je ne pense pas que qui que ce soit doive être violé".

Dans la même veine misogyne, il déclare en 2017 avoir "faibli" en ayant eu une fille après avoir eu 4 garçons…

Purée cette femme a une alliance au doigt, dans peu de temps elle sera enceinte, six mois de congés maternité (…) Qui paiera l’addition ? L’employeur.

Autre combat des féministes, l’égalité homme/femme au travail. Un objectif auquel semble insensible Jair Bolsonaro qui déclare en 2014 "Entre un homme et une femme que va se dire un patron ? Purée cette femme a une alliance au doigt, dans peu de temps elle sera enceinte, six mois de congés maternité (…) Qui paiera l’addition ? L’employeur. (…) et au final la sécurité sociale".

Autre cible de l’ancien militaire : les homosexuels. Dans un entretien au magazine Playboy en 2011, il déclare "Je serai incapable d’aimer un fils homosexuel. Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu"… Une prise de position là encore modérée sur Facebook le 6 octobre dernier : "Nous gouvernerons pour tout le monde, y compris pour les homosexuels, car il y a des homosexuels qui sont pères, qui sont mères".

Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu

Les Noirs en ont pris également pour leur grade en avril 2017 lors d’une conférence après sa visite d’une quilomboa, une communauté de descendants d’esclaves : "L’afro descendant le plus léger pesait 80 kg. Ils ne font rien ! Ils ne servent même pas à la reproduction". Une fois de plus, une position minorée récemment dans une interview à la radio brésilienne CBN au cours de laquelle il a assuré que des ministères pourraient être confiés à des homosexuels, à des femmes ou à des Afro-descendants…. Dont acte.

Un candidat très catholique

L’Etat est chrétien et que celui qui n’est pas d’accord s’en aille. Les minorités doivent se plier aux majorités

Dans un pays où la religion catholique est encore majoritaire (66% de la population), Jaïr Bolsonaro ne transige pas et déclare en février 2017 : "Dieu au-dessus de tout. Cette histoire d’état laïc n’existe pas, non. L’Etat est chrétien et que celui qui n’est pas d’accord s’en aille. Les minorités doivent se plier aux majorités". Pourtant, comme pour certaines saillies mentionnées plus haut, Jaïr Bolsonaro, rétro-pédale le 6 octobre dernier dans une vidéo Facebook : "Nous gouvernerons pour tous, indépendamment de la foi religieuse de chacun, y compris pour les athées".

"L’erreur de la dictature ? Avoir torturé sans tuer"

Autre terrain de prédilection de Jair Bolsonaro : l’apologie de la dictature qu’a connu le pays de 1965 et 1984, qui aura fait au moins 434 victimes et torturé plusieurs dizaine de milliers d’opposants politiques dont Dilma Roussef, présidente du Brésil de 2011 à 2016 et ancienne guérilléra d’extrême-gauche. Au moment de la procédure de destitution par le Parlement en 2016 pour irrégularités dans les comptes de l’Etat, Bolsonaro alors député fédéral, dédie son vote au chef de renseignement, accusé d’au moins 6 assassinats sous la torture : "À la mémoire du colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, la terreur de Rousseff (…) je vote oui !".

A la radio Jovem Pan en juin 2016, s’il reconnaît une erreur commise par la dictature c’est "d’avoir torturé sans tuer"… Déjà en 1999 Bolsonaro affirmait "Pendant la dictature, il aurait fallu fusiller quelques 30 000 corrompus, à commencer par le président Fernando Henrique Cardoso (Président du Brésil de 1995 à 2003) ce qui aurait rendu un grand service à la Nation".

Bolsonaro 2.0

A l’instar de Donald Trump, le probable champion de l’élection de dimanche au Brésil n’a pas raté le virage des nouvelles technologies. Comptes Facebook, Instagram et Twitter réunis, Jair Bolsonaro compte 15,4 millions d’abonnés. Bien loin des 55,3 millions de followers du président américain pour son seul compte Twitter mais bien assez pour alimenter régulièrement la chronique de tweets ou de posts incriminant son adversaire Fernando Haddad.