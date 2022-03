L’armée russe a bombardé ce mardi la deuxième ville d’Ukraine, dans la moitié est du pays, non-loin de la frontière. "C'est essentiellement le centre-ville qui est ciblé, les lieux historiques", décrit une habitante de Kharkiv, jointe par France Inter. "Mais on fait tout pour tenir bon."

Le principal bâtiment administratif endommagé de Kharkiv le 1er mars 2022, à la suite des bombardements des troupes russes. © AFP / Sergey Bobok

Les bombardements s’intensifient en Ukraine et notamment sur la ville de Kharkiv, au sixième jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. "L'occupant russe continue d'user d'armes lourdes contre la population civile", écrit sur Telegram le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov. Mardi matin, un missile s’est abattu en plein dans le centre, près d’un bâtiment administratif. La vidéo est saisissante. "C'est un crime de guerre", dénonce le président ukrainien.

Des bombardements traumatisants pour les habitants sur place, comme pour Alice, qui vit à Kharkiv depuis son enfance. "Chaque jour, c’est quasiment à la même heure, vers 7 heures du matin. Chaque jour, les sirènes sont de plus en plus fortes, parce que c’est près de chez moi", raconte-t-elle à France Inter.

"Il n'y a pas d'endroits sûrs"

Alice, 24 ans, est ukrainienne, elle vit à Kharkiv depuis son enfance. Elle s’exprime dans un français très clair, a appris la langue à l’école et travaille aujourd’hui à l’Alliance française. "Je me suis réveillée à cause des tirs d’artillerie" raconte-t-elle, des sanglots dans la voix, depuis l'appartement où elle vit avec son frère, sa mère et sa grand-mère. "Je n’habite pas loin du centre je les ai très bien entendus. Aujourd’hui, c’est le centre-ville qui est ciblé essentiellement, avec des endroits historiques. Ils tuent les civils !"

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les jours passent et ils deviennent "de plus en plus effrayants" pour Alice, qui n’a pas de lieu sécurisé où se réfugier. "Je suis dans mon appartement. Il y a une cave dans ma maison, mais elle n’est pas sûre. L’ascenseur ne marche pas, nous sommes au dixième étage, avec ma grand-mère qui est vieille, qui ne peut pas bouger rapidement. S’il faut vite descendre, elle ne pourra pas le faire. On peut seulement se cacher quelque part dans notre étage. Il y a toujours des risques, il n’y a pas d’endroits sûrs."

Vladimir Poutine "doit être jugé"

Depuis son immeuble, elle voit d'autres bâtiments d'habitation touchés par les bombes, "mais pas encore en ruines". "Mon quartier est partiellement touché. Mais ce n’est pas comme la place de la Liberté qui a l’air d’être un cauchemar aujourd’hui. Comme je vous le dis, tout est touché par des tirs, tout est en danger." À cause de ces frappes aléatoires, Alice a l’impression de vivre "une loterie". "On ne sait pas si on est en sécurité ou non", dit-elle.

Les Russes sont capables de tout."

Malgré ces bombardements, Alice croit en l’avenir : "On va continuer de résister jusqu’au bout. On fait tout pour tenir bon. On va gagner. Ils vont finir devant à la Cour pénale internationale de la Haye !" Elle le clame, le président russe Vladimir Poutine "doit être jugé", car ce qu’il fait "est un crime de guerre". Cette habitante de Kharkiv attend des autres pays, et notamment de la France 'toute forme d’aide concrète et utile". Un soutien financier et des armes par exemple. Alice l’implore, "il faut sécuriser l’espace aérien ukrainien" pour en finir avec les bombes.