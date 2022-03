La guerre en Ukraine en est désormais à son sixième jour. Ce mardi 1er mars a été notamment marqué par de nouveaux bombardements, notamment à Kiev et Kharviv, les menaces du Kremlin, le discours du président ukrainien devant les eurodéputés ou encore celui de Jean Castex, devant le parlement français.

Le président ukrainien a pris la parole devant les eurodéputés, les bombardements se poursuivent à Kharkiv, 500 soldats français sont partis en Roumanie et Jean Castex a dénoncé un "acte de guerre cynique" de la Russie. © AFP

L'armée ukrainienne a fait face ce mardi 1er mars à des offensives majeures des forces russes sur Kiev, Kharkiv, le port de Marioupol et d'autres villes du pays. Dans le même temps, en cette sixième journée de guerre, le président Volodymyr Zelensky a fait passer un message très clair aux eurodéputés. De son côté, le gouvernement français a de nouveau haussé le ton, alors que les premiers soldats partent en Roumanie. Voici les principales informations à retenir de ce mardi.

Volodymyr Zelensky demande aux Européens de "prouver qu'ils sont avec l'Ukraine"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame une intégration "sans délai" de son pays à l'UE à la suite de l'invasion russe, a demandé mardi aux Européens de "prouver qu'ils sont avec l'Ukraine". "L'Europe sera beaucoup plus forte avec l'Ukraine en son sein (...). Sans vous, l'Ukraine sera seule", a-t-il déclaré dans un discours en visioconférence aux eurodéputés, réunis à Bruxelles en séance extraordinaire, suscitant une ovation et des applaudissements nourris dans l'hémicycle. "Prouvez que vous êtes avec nous, prouvez-nous que vous ne nous abandonnez pas, et que vous êtes vraiment des Européens", a-t-il insisté. "Nous prendrons nos responsabilités", lui a répondu quelques instants plus tard le président du Conseil européen Charles Michel.

Au sixième jour de l'invasion russe de l'Ukraine, la place centrale de Kharkiv, deuxième ville du pays avec 1,4 million d'habitants, proche de la frontière russe, a été bombardée et la préfecture régionale touchée, a indiqué le gouverneur Oleg Sinegoubov, dans une vidéo sur Telegram montrant l'explosion. Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées, selon le service ukrainien des situations d'urgence. À Kiev, la capitale autour de laquelle se massent des forces russes, une frappe a touché dans l'après-midi la tour de télévision, perturbant la diffusion des programmes.

Jean Castex dénonce un "acte de guerre" russe "cynique et prémédité"

Dans un discours devant le Parlement, le Premier ministre Jean Castex a dénoncé mardi un "acte de guerre" russe contre l'Ukraine et une "agression cynique et préméditée" que "la France condamne de la manière la plus absolue". "Nous faisons face à une situation de guerre mais également à un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays", a estimé le chef du gouvernement. Face aux conséquences économiques de cette crise, Jean Castex a ajouté que le gouvernement préparait "un plan de résilience qui sera finalisé dans les tout prochains jours" pour aider en particulier les filières industrielles et agricoles.

Plus tôt dans la journée, sur France Info, le ministre de l'Economie a employé des mots particulièrement forts. "Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie", a déclaré Bruno Le Maire, suscitant un certain nombre de critiques, notamment de la part de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Rétropédalage quelques heures plus tard : le ministre a admis un terme "inapproprié", ne correspondant pas "à la stratégie de désescalade" de la France.

Moscou poursuivra son offensive "jusqu'à ce que tous les objectifs" soient atteints

Malgré les menaces et les sanctions, le discours du Kremlin n'évolue pas. La Russie poursuivra son offensive en Ukraine jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, a annoncé le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, accusant une fois encore l'armée ukrainienne d'utiliser les civils comme "boucliers humains". Le ministre a invoqué la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine, affirmant que l'armée russe "n'occupe pas l'Ukraine" et que l'Occident "cherche à utiliser le peuple ukrainien" contre Moscou.

Alors que le nombre de victimes civiles en Ukraine grimpe, il a nié que les forces russes visent des infrastructures civiles ou des habitations, tout en affirmant que les forces ukrainiennes les utilisaient comme bouclier humain pour se protéger des attaques russes. Le Kremlin a jugé par ailleurs prématuré de "donner une appréciation" des pourparlers avec Kiev de la veille.

L'ONU estime à un million le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine

L'ONU estime à un million de personnes le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine du fait de l'invasion russe, en plus des centaines de milliers ayant fui le pays. L'annonce a été faite ce mardi par une responsable du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). "Il y a eu beaucoup d'attention sur ceux qui fuient vers les pays voisins, mais il est important de rappeler que la plupart des gens affectés se trouvent en Ukraine. Nous n'avons pas encore de chiffre sûr sur le nombre de gens déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, mais nous estimons que c'est environ un million de personnes qui ont fui à l'intérieur du pays", a déclaré Karolina Lindholm Billing, la responsable du HCR pour l'Ukraine.

Moins d'une centaine d'Ukrainiens sont arrivés en France

De son côté, Gérald Darmanin a affirmé mardi que "moins d'une centaine" d'Ukrainiens étaient arrivés en France, certains à l'aéroport de Beauvais, et d'autres en voiture, à la frontière niçoise. Le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion avec les préfets sur l'accueil des "déplacés ukrainiens", a ajouté que le gouvernement avait installé des "aménagements particuliers pour pouvoir organiser des accueils" dans les aéroports et mettre en place "des dispositifs d'accueil" en lien avec les élus.

Dans la matinée, le gouvernement a adressé aux élus un courrier les invitant à "faire connaître" aux préfets "les solutions et initiatives possibles" dans leurs communes pour préparer l'arrivée de réfugiés. Il a souligné que la communauté ukrainienne n'était pas très nombreuse en France avec "17 000" personnes recensées. Gérald Darmanin a affirmé en outre avoir donné des "instructions" pour que les ressortissants ukrainiens dont les titres de séjour en France arrivent à expiration "dans les jours et semaines à venir" voient leur titre prolongé de "90 jours au moins". Au niveau de l'UE, il a cité également la mise en place de "la protection temporaire de six mois, renouvelable pendant trois ans".

YouTube annonce le blocage de RT et Sputnik dans toute l'Europe

Les chaînes YouTube des médias russes RT et Sputnik ont été bloquées dans toute l'Europe par la plateforme de vidéos "compte tenu de la guerre en cours en Ukraine", a annoncé YouTube. "Nous bloquons les chaînes YouTube de RT et Sputnik dans toute l'Europe, avec effet immédiat. Nos systèmes nécessitent un peu de temps avant d'être complètement opérationnels", a ajouté le groupe. Lundi, Facebook avait déjà décidé de bloquer, dans les pays de l'Union européenne, les contenus publiés par la chaîne RT (ex-Russia Today) et le site Sputnik, tous deux considérés comme des émanations du pouvoir russe.