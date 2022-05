Bono et The Edge du groupe U2 ont interprété plusieurs de leurs morceaux dans le métro de Kiev ce dimanche. Ils ont répondu présent à une invitation de Volodymyr Zelensky.

Bono et The Edge de U2 avait déjà affiché leur soutien au peuple ukrainien avec une chanson "Walk On Ukraine" © AFP / Sergei SUPINSKY / AFP

"Le président Zelensky nous a invité à jouer un concert à Kiev en solidarité avec le peuple ukrainien et donc c'est ce que nous sommes venus faire". C'est par ce message tweeté quelques instants avant de jouer que le chanteur Bono et le guitariste The Edge du légendaire groupe U2 ont manifesté leur présence surprise en Ukraine. Depuis, des vidéos des deux musiciens en plein concert dans le métro inondent les réseaux sociaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans le métro

"Les gens en Ukraine ne se battent pas seulement pour votre propre liberté, vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté", a déclaré l'artiste irlandais habitué à défendre de nombreuses causes humanitaires, avant de se lancer dans une prière "pour la paix".

C'est dans le métro de Kiev que les musiciens de U2 se sont installés, là où la population a pris l'habitude de se réfugier de crainte des bombardements russes sur la capitale. Devant un petit public, ils ont interprété quelques classiques du groupe, comme "Sunday Bloody Sunday" et "With or without you".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



U2 avait déjà affiché son soutien aux Ukrainiens il y a quelques semaines, en publiant sur Youtube leur chanson "Walk On" dans une version dédiée "au courageux peuple ukrainien qui se bat pour sa liberté et la nôtre".

Ed Sheeran, Angelina Jolie, Slava Vakartchuk

Pendant le concert, les deux irlandais ont été rejoints par un soldat ukrainien pour chanter une reprise du classique américain "Stand By Me".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le soldat en question est le chanteur Taras Topolia, du groupe ukrainien Antytila, dont les membres se sont engagés dans l'armée suite à l'invasion russe, mais qui viennent aussi de collaborer à distance avec le chanteur britannique Ed Sheeran sur une reprise de son morceau "2Step", parue le 2 mai, afin d'alerter sur la situation en Ukraine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



D'autres stars de la musique et du cinéma ont affiché leur soutien au pays, certains comme Sean Penn et Angelina Jolie se rendant même sur place. Ces concerts dans le métro et ailleurs en soutien au peuple ukrainien sont également la spécialité, comme l'avait raconté France Inter, de la star ukrainienne du rock Slava Vakartchouk, qui se déplace dans tout le pays pour chanter et apporter du matériel.