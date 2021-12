Des objets ont été retrouvés dans la deuxième capsule temporelle découverte sous la statue du général Robert E.Lee à Richmond en Virginie. Ils sont en cours d'étude.

Journal retrouvé dans la capsule temporelle sous la statue du général Lee à Richmond (Etats-Unis) © Capture d'écran CBS

Après avoir ouvert la première boîte découverte le 17 décembre dans le piédestal de la statue monumentale du général Robert E. Lee à Richmond, en Virginie, l'équipe de conservateurs de l'Université de Virginie a ouvert la deuxième boîte ce mardi. Elle avait elle été découverte lundi. Cette fois-ci, il semble bel et bien qu'il s'agisse de la capsule enterrée en 1887 sous la statue équestre. Statue qui a été déboulonnée en septembre dernier car symbole du passé esclavagiste des États-Unis. L'existence de cette capsule temporelle, déposée pour les futures générations, était connue grâce à des articles de presse datant d'octobre 1887.

La boîte en cuivre d'une trentaine de centimètres de côté enterrée en 1887 contenait une soixantaine d'articles, dont la liste avait été publiée dans un journal de Richmond cette année-là.

À l'intérieur de la boîte, les techniciens du département des ressources historiques de l'État de Virginie ont notamment trouvé des munitions de la guerre de Sécession entre 1861 et 1865, des billets et des pièces de monnaie émis par le gouvernement confédéré, des journaux et des revues, un almanach datant de 1887, des livres dont l'un contenait un marque-page à l'effigie du général Robert E. Lee, une Bible, et des documents de loges maçonniques. Deux petites sculptures de bois - les symboles maçonniques de l'équerre et du compas et un drapeau confédéré - étaient dans une enveloppe.

Lincoln dans son cercueil

Les collectionneurs espéraient voir une photo du président Lincoln dans son cercueil, une photo d'une extrême rareté. Finalement, c'est un dessin représentant une femme agenouillée se recueillant devant le cercueil d'Abraham Lincoln, assassiné le 14 avril 1865, qui a été retrouvé. Cette image avait été publiée en double page centrale dans la revue Harper's Weekly deux semaines plus tard.

"Les objets retrouvés sont en bien meilleur état que ce à quoi nous nous attendions", a affirmé Kate Ridgeway, la responsable du département des ressources historiques de l'État de Virginie, en ouvrant délicatement la boîte de métal.

Au programme : séchage et freezer

Malgré tout, même s'il existe de fortes probabilités que le contenu mis au jour mardi soit bel et bien celui décrit en 1887, les chercheurs comptent prendre encore quelques jours pour analyser tous les objets, d'autant que certains ont pris l'eau ou sont endommagés par la poussière. Pour l'instant, les objets resteront au laboratoire du département des ressources historiques de l'État de Virginie pour sécher. Les livres seront placés dans un freezer pour éviter que la moisissure n'augmente.

Une première boîte avait été exhumée récemment du piédestal, mais elle ne contenait que trois livres et une enveloppe en tissu avec une photographie, tous endommagés par l'eau, ainsi qu'une pièce de monnaie d'origine inconnue. Il est probable que la capsule découverte lundi ait été placée dans le socle par des travailleurs ayant participé à l'installation de la statue en 1890.

