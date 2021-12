Le ministre de l'Éducation et des Sports Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi que la France ne participerait pas au boycott des Jeux d'hiver à Pékin en février mais le ministre s'est un peu avancé : Paris n'a pas encore tranché sur le sujet et attend "une position commune" à tous les membres de l'Union européenne.

Des manifestations pour le boycott des Jeux de Pékin ont eu lieu en Australie cet été [photo d'illustration]. © AFP / Saeed KHAN

La position de la France sur le "boycott diplomatique" des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février prochain n'est pas tranchée. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé en début de semaine qu'ils n'enverraient pas de représentants diplomatiques en Chine en raison des violations des droits de l'homme dans le pays. Interrogé à ce sujet ce jeudi matin sur BFMTV, le ministre de l'Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer a répondu que "la France ne le fera pas". Il précisait par ailleurs qu'il ne ferait pas le déplacement lui-même en Chine mais que la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu et la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, s'y rendraient.

Mais dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait réaffirmé que la France était favorable à "une concertation" et à "une position commune" des membres de l'Union européenne sur ce sujet. "Cette question-là doit être traitée au niveau européen", a déclaré le chef de la diplomatie française lors d'une conférence de presse avec sa nouvelle homologue allemande Annalena Baerbock.

Rétropédalage

Contacté par France Inter, l'entourage du ministre des Sports indique que les propos de Jean-Michel Blanquer ont été mal compris. Il s'exprimait en tant que ministre des Sports et donc uniquement sur l'aspect sportif : il n'y aura "pas de boycott sportif". Pour la question diplomatique, ce n'est pas à Jean-Michel Blanquer de s'exprimer, répond-on, en renvoyant vers le ministère des Affaires étrangères, qui est en discussions avec les autres membres de l'UE.

En conférence de presse ce matin, Jean-Yves Le Drian avait en effet rappelé que la France a "une position très exigeante à l'égard de la question des droits de l'homme en Chine" et est "extrêmement attentive" quant à la situation de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. Il a souligné que "les interrogations" à ce sujet "ne sont pas levées". "Sur la question du Xinjiang, l'Union européenne a déjà pris des sanctions en mars dernier et nous sommes dans cette logique de fermeté", a-t-il ajouté.

Un "boycott diplomatique" face aux "atrocités de la Chine"

Les États-Unis ont lancé ce "boycott diplomatique" des Jeux de Pékin lundi en raison des "violations flagrantes des droits humains et les atrocités de la Chine au Xinjiang", a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Ils enverront leurs athlètes mais aucun représentant diplomatique. Les États-Unis ont été suivis dans cette position par l'Australie, le Royaume-Uni puis le Canada.

Selon des organisations de défense des droits humains, au moins un million de Ouïghours et d'autres minorités turcophones, principalement musulmanes, sont incarcérés dans des camps au Xinjiang. La Chine est accusée d'y stériliser de force les femmes et d'imposer un travail forcé.

Ils paieront inévitablement le prix de ce mauvais coup.

"Le recours des États-Unis, de l'Australie, du Royaume-Uni et du Canada à la scène des Jeux olympiques à des fins de manipulation politique est impopulaire et revient à s'isoler soi-même", a estimé devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. "Ils paieront inévitablement le prix de ce mauvais coup", a-t-il déclaré, en réponse à la question de savoir si Pékin envisageait des mesures de représailles spécifiques.